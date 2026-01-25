Președintele Statelor Unite s-a lăudat că această armă „a dezactivat echipamentul inamicului” în timp ce forțele americane intrau în Caracas.

„Nu au reușit să lanseze rachetele. Aveau rachete rusești și chinezești și nu au putut lansa niciuna. Am ajuns, au apăsat butoanele și nimic nu a funcționat. Erau gata să ne atace”, a declarat Trump pentru New York Post.

Președintele american nu a dezvăluit alte detalii despre sistem. „Discombobulator. Nu am voie să vorbesc despre asta”, a spus Trump.

Anterior, președintele american a descris această tehnologie drept o „armă sonică secretă” pe care „nimeni altcineva nu o are”.

Informații despre acest dispozitiv au apărut într-o postare pe rețelele de socializare redistribuită de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Un oficial venezulean de securitate anonim susține în postare că toate sistemele radar s-au oprit brusc, după o presupusă „undă sonică foarte intensă”.

„La un moment dat, au lansat ceva; nu ştiu cum să descriu. Era ca o undă sonică foarte intensă. Dintr-odată, am simţit că îmi explodează capul din interior. Toţi am început să sângerăm din nas. Unii vomitau sânge. Am căzut la pământ, incapabili să ne mişcăm. Nici măcar nu ne-am mai putut ridica după acea armă sonică – sau orice ar fi fost”, a relatat martorul anonim.

„Următorul lucru pe care l-am văzut au fost drone, o mulţime de drone, care zburau deasupra poziţiilor noastre. Nu ştiam cum să reacţionăm”, a mai spus el, adăugând că au apărut și elicoptere – „cam opt” – care transportau aproximativ 20 de soldaţi americani în zonă.

Denumirea „Discombobulator” provine cel mai probabil din englezescul „to discombobulate”, un verb colocvial, care are sensul de „a zăpăci, a bulversa, a dezorienta complet”.

Nicolas Maduro și soția sa Cilia Flores au fost capturați pe 3 ianuarie și aduși în Statele Unite pentru a fi judecați sub acuzația de narcoterorism. Imagini din satelit publicate după operațiune arată distrugerile produse la Fuerte Tiuna, cel mai mare complex militar din Venezuela, locul unde Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați în urma unui raid nocturn care a durat aproximativ două ore.

