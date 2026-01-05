Maduro era monitorizat de mai multe luni. „Operațiunea Absolute Resolve”, planificată în detaliu

Agențiile de informații ale Statelor Unite îl monitorizau în secret pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, de mai multe luni.

Potrivit generalului Dan Caine, președintele Statului Major Interarme al SUA, începând din luna august, autoritățile americane urmăreau „cum se deplasa, unde locuia, unde călătorea, ce mânca și ce purta”. „De-a lungul săptămânilor de Crăciun și Anul Nou, militarii americani au stat pregătiți, așteptând ca toate condițiile să fie îndeplinite și ca președintele să dea ordinul final”, a declarat generalul Dan Caine, șeful Statului Major al armatei SUA, într-o conferință de presă.

Gen. Dan "Razin" Caine, Chairman of the Joint Chiefs of Staff: "This operation, known as Operation Absolute Resolve, was discreet, precise, and... the culmination of months of planning and rehearsal — an operation that, frankly, only the United States military could undertake." pic.twitter.com/VdcL5kbu7j — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 3, 2026

În ciuda eforturilor frecvent raportate ale lui Maduro de a-și schimba constant locațiile, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Washingtonul, poziția sa a fost localizată cu exactitate, relatează abc.net.au, site-ul oficial al Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Nicolas Maduro, capturat într-o fortăreață militară din Caracas

În dimineața de sâmbătă, liderul venezuelean și soția sa, Cilia Flores, au fost luați dintr-o „fortăreață militară puternică din inima Caracasului”, a transmis președintele american Donald Trump.

„Încerca să ajungă într-un loc sigur. Știți ce înseamnă un loc sigur, totul din oțel. Dar nu a reușit să ajungă la ușă, pentru că oamenii noștri au fost extrem de rapizi, au trecut peste toată opoziția întâmpinată. Și a fost multă opoziție. Au fost multe focuri de armă”, a explicat președintele SUA într-o conferință de presă.

Și a continuat: „El încerca să ajungă într-un loc sigur, care însă nu ar fi fost atât sigur, pentru că i-am fi spulberat ușa în aproximativ 47 de secunde, așa mi s-a transmis. Indiferent cât de groasă era ușa, pentru că era o ușă foarte groasă, o ușă foarte grea. Maduro a ajuns la ușă, dar nu a reușit să o închidă”.

Liderul partidului de guvernământ din Venezuela, Nahum Fernández, a confirmat pentru Associated Press că Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați în locuința lor din interiorul complexului militar Fuerte Tiuna, considerat un obiectiv principal al misiunii americane.

Imagini din satelit arată distrugerile de la Fuerte Tiuna, locul unde a fost capturat Nicolas Maduro

Imaginile din satelit arată urmările loviturilor americane asupra vastului complex militar, inclusiv distrugeri ale unor clădiri situate în zonele deluroase și în pădurile dense din jur.

Fuerte Tiuna a fost una dintre locațiile vizate în cadrul a ceea ce Statele Unite au numit „Operațiunea Absolute Resolve”. Complexul este cea mai mare bază militară a Venezuelei și adăpostește ministere ale apărării, echipamente militare, tuneluri și buncăre subterane.

Imagini realizate de compania americană de informații spațiale Vantor, datate 22 decembrie 2025, arată amplasamentul extins al bazei, cu numeroase clădiri și echipamente militare. Imagini ulterioare, din 3 ianuarie, arată mai multe clădiri reduse la moloz după loviturile americane.

Un raid de peste două ore, pe aer, uscat și mare: lovituri precise și apărare inexistentă

Operațiunea americană a implicat peste 150 de aeronave militare, care au decolat atât de pe uscat, cât și de pe mare. Printre acestea s-au numărat avioane de vânătoare, avioane de recunoaștere, drone și elicopterele care au constituit nucleul misiunii.

Elicopterele care transportau „forța de extracție” a lui Maduro au decolat în întuneric, zburând la doar 33 de metri deasupra suprafeței oceanului, a precizat generalul Caine.

🚨🔴U.S. has launched an attack against Venezuela...Apart from massive airstrikes against military targets, dozens of American helicopters are now flying above Caracas..🇺🇸🇻🇪 pic.twitter.com/wcYf7xXCbr — THE UNKNOWN MAN (@Theunk13) January 3, 2026

Avioanele de vânătoare au asigurat acoperirea aeriană, în timp ce capabilitățile satelitare și cibernetice ale SUA au blocat radarele venezuelene. „Am avut un avion de vânătoare pentru fiecare posibilă situație”, a declarat Donald Trump pentru Fox News Channel.

Pentagonul a confirmat că în raid au fost implicate avioane F-35 și bombardiere B-1.

Imaginile furnizate de Vantor arată precizia atacurilor, inclusiv distrugerea completă a unei clădiri de securitate situate la o poartă de acces, într-o zonă împădurită.

Iria Puyosa, cercetător principal în cadrul Atlantic Council – Democracy+Tech Initiative, a declarat că regimul Maduro nu a fost capabil să organizeze un răspuns militar eficient. „Aparatul de comunicare, de obicei puternic, a eșuat catastrofal în primele 12 ore după operațiunea SUA de capturare a lui Maduro din reședința sa din interiorul Fuerte Tiuna, principala bază militară a armatei venezuelene”, a spus aceasta.

Fuerte Tiuna, o „fortăreață extrem de bine păzită”

Forțele speciale americane au ajuns la locuința securizată a lui Nicolas Maduro la ora locală 2.01, în timp ce erau supuse tirurilor de armă, a declarat generalul Caine.

Unul dintre elicoptere a fost lovit, dar a reușit să continue zborul.

Videoclipuri publicate pe rețelele sociale de locuitorii din zonă arată convoaie de elicoptere zburând la joasă altitudine deasupra orașului.

This is a depiction of the moment when USA fighter jets attack Venezuela.



Power in Donald Trump hands is truly absurd. During his campaign, he claimed to bring peace, but in reality, he is now starting a war.



Trump claims that this attack is meant to eradicate drug cartels, but… pic.twitter.com/zpT8PjediE — Saya (@HasagiRobo) January 3, 2026

Donald Trump a descris complexul drept o „fortăreață extrem de bine păzită”. „Au intrat cu forța și au pătruns în locuri despre care se credea că nu pot fi sparte, uși din oțel montate exact pentru astfel de situații”, a spus președintele SUA.

Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, vor fi judecați la New York, în SUA, pentru narcoterorism

Nicolas Maduro, în vârstă de 63 de ani, și soția sa au fost transportați inițial la bordul navei de asalt amfibiu USS Iwo Jima, aflată în largul coastelor Venezuelei, apoi transferați în Statele Unite, unde au fost plasați într-un centru de detenție din New York.

Procurorul general al Statelor Unite, Pam Bondi, a anunțat că președintele Venezuelei și soția sa, Cilia Flores, au fost puși sub acuzare în districtul sudic al statului New York.

Potrivit declarațiilor făcute de Pam Bondi, Nicolas Maduro este acuzat de conspirație de narcoterorism, conspirație pentru import de cocaină în Statele Unite, posesie de mitraliere și dispozitive distructive, precum și conspirație pentru posesia unor astfel de arme împotriva Statelor Unite.

Pam Bondi a confirmat că și soția președintelui venezuelean a fost pusă sub acuzare în același dosar, dar nu a oferit însă detalii publice privind faptele concrete pentru care aceasta este cercetată.

Reacții internaționale după „Operațiunea Absolute Resolve”

Atacul a avut loc după luni de presiuni tot mai intense din partea administrației Trump, care a consolidat prezența navală a SUA în apele din apropierea Americii de Sud.

Începând din septembrie, Statele Unite au desfășurat lovituri mortale asupra unor ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în estul Pacificului și Caraibe.

Raidul, care a inclus lovituri asupra mai multor locații din jurul Caracasului, a fost condamnat de numeroase state, inclusiv de unii aliați ai SUA. Un purtător de cuvânt al secretarului general al ONU, Antonio Guterres, a calificat operațiunea drept „un precedent periculos”.

Administrația Trump a declarat că nu îl recunoaște pe Nicolas Maduro, aflat la putere din 2013, drept președinte legitim al Venezuelei și îl acuză că ar conduce așa-numitul „Cartel al Soarelui”, desemnat organizație teroristă anul trecut. Maduro și guvernul său au respins categoric aceste acuzații.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE