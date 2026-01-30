Întrebat, în timpul semnării unor ordine executive în Biroul Oval, dacă există șanse de succes în negocierile de pace de la Abu Dhabi preconizate să aibă loc în lipsa unor reprezentanți ai Statelor Unite, Donald Trump s-a declarat optimist.

„Am încheiat opt ​​războaie, dar Zelenski și Putin se urăsc reciproc, iar asta complică lucrurile. Dar cred că ne apropiem de o înțelegere”, a răspuns liderul republican de la Casa Albă.

Președintele american a reluat discursul său referitor la numărul mare de morți în războiul din Ucraina și s-a pronunțat pentru încetarea uciderilor. „Cred că avem șanse mari să ajungem la un acord”, a insistat el.

O nouă rundă de discuții de pace în Ucraina este programată pentru duminică, 1 februarie, la Abu Dhabi, după ce o primă rundă a avut loc pe 23 și 24 ianuarie în capitala Emiratelor Arabe Unite.

Noua rundă este prevăzută să aibă loc doar în format bilateral, adică între Rusia și Ucraina. Un anunț în acest sens a făcut secretarul de stat Marco Rubio.

