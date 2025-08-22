Promisiuni pentru renovarea parcurilor, bazate pe faptul că Trump joacă golf

Potrivit AFP, Trump a declarat: „Vom face acest loc sigur, apoi vom merge în alte locuri, dar vom rămâne aici pentru o vreme. Vrem să facem totul perfect.”

Președintele a ordonat săptămâna trecută desfășurarea a sute de membri ai Gărzii Naționale în Washington, promițând să „recucerească capitala”, în ciuda protestelor unor rezidenți și a statisticilor care arată o scădere a infracțiunilor violente.

Înconjurat de forțe de ordine din diverse agenții locale și federale, precum și de trupe ale Gărzii Naționale, Trump a ținut un scurt discurs și a oferit pizza și hamburgeri. El a afirmat: „Toată lumea se simte în siguranță”, adăugând că intenționează să „repare fizic” capitala.

Într-o declarație surprinzătoare, președintele a spus: „Unul dintre lucrurile pe care le vom reface sunt parcurile voastre. Mă pricep foarte bine la iarbă, pentru că am terenuri de golf peste tot. Știu mai multe despre iarbă decât orice ființă umană.”

Președintele s-a lăudat că „nu au existat crime săptămâna aceasta”

Trump a scris pe rețelele sociale că „nu au existat crime săptămâna aceasta pentru prima dată de când îmi amintesc” în Washington. El a cerut primarului Muriel Bowser să „înceteze imediat să ofere cifre false și foarte inexacte privind criminalitatea, altfel se vor întâmpla lucruri rele, inclusiv o preluare federală completă și totală a orașului!”

În contrast, Bowser a declarat că criminalitatea violentă în capitală se află la cel mai scăzut nivel din ultimele trei decenii.

Desfășurarea trupelor în Washington a stârnit reacții mixte. Unii rezidenți au salutat măsurile, indicând problemele de criminalitate din zonele lor, în timp ce alții s-au plâns că demonstrația de forță este inutilă sau nu a fost văzută în părțile Washingtonului unde violența este concentrată.

Mai multe incidente implicând forțele de ordine au devenit virale, inclusiv arestarea unui bărbat surprins aruncând un sandviș către un agent. Postere în stil Banksy omagiind așa-numitul „tip cu sandvișul” au apărut în tot orașul.

De ce au fost trimise trupe în Washington

Desfășurarea trupelor în Washington vine după ce Trump a trimis Garda Națională și Pușcașii Marini pentru a reprima tulburările din Los Angeles, California, declanșate de raidurile de aplicare a legilor imigrației.

Potrivit AFP, Garda Națională din DC a mobilizat 800 de trupe, în timp ce statele republicane Ohio, Louisiana, Mississippi, Carolina de Sud, Tennessee și Virginia de Vest trimit în total aproximativ 1.200 de soldați.

Trupele au fost observate în zone turistice precum National Mall și monumentele sale, stadionul de baseball Nationals Park și altele.

Capitala SUA, predominant democrată, se confruntă cu acuzații din partea politicienilor republicani că este copleșită de criminalitate, afectată de lipsa de adăpost și gestionată financiar defectuos. Cu toate acestea, datele poliției din Washington au arătat scăderi semnificative ale criminalității violente între 2023 și 2024, deși acestea vin după o creștere post-pandemică

