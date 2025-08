Submarinele americane nucleare, mai aproape de Rusia

Într-un interviu exclusiv acordat lui Rob Finnerty, gazda emisiunii „Finnerty” la Newsmax, Trump a dezvăluit că a ordonat repoziționarea a două submarine nucleare americane „mai aproape de Rusia”, după ce Dmitri Medvedev a vorbit deschis despre „amenințarea supremă” a armelor nucleare.

„Ei bine, un fost președinte al Rusiei, care acum este la conducerea unuia dintre cele mai importante consilii, Medvedev, a spus câteva lucruri foarte grave, vorbind despre arme nucleare. Și când menționezi cuvântul «nuclear», știi, ochii mei se luminează și spun: «Ar fi bine să fim atenți», pentru că este amenințarea supremă”, a spus Trump.

Donald Trump a declarat că, drept răspuns la retorica amenințătoare a lui Medvedev, a dat ordin ca două submarine nucleare americane să fie repoziționate mai aproape de teritoriul rus, subliniind nevoia de vigilență.

„Nu ar fi trebuit să spună asta. Are gura mare. A mai spus astfel de lucruri și în trecut. Așa că vrem să fim mereu pregătiți. Așa că am trimis în regiune două submarine nucleare. Vreau doar să mă asigur că vorbele lui sunt doar vorbe și nimic mai mult”, a spus Trump.

Întrebat de prezentator dacă submarinele sunt într-adevăr „mai aproape de Rusia”, liderul american a confirmat clar:

„Sunt mai aproape de Rusia. Da, sunt mai aproape de Rusia.”

Trump: „Nu este războiul meu”

În același interviu, Donald Trump a reiterat că războiul din Ucraina nu ar fi izbucnit dacă el s-ar fi aflat în continuare la Casa Albă. El a criticat actuala administrație și a declarat că în timpul mandatului său, nu s-a discutat niciodată serios despre o invazie rusă.

„Acesta este războiul \[fostului președinte Joe] Biden. Nu este războiul meu. Acest război nu ar fi avut loc niciodată. Nu a avut loc timp de patru ani. Nici măcar nu s-a discutat despre el, în afară de conversațiile pe care le-am avut cu \[președintele rus Vladimir] Putin”, a spus Trump.

„Era lumina ochilor lui, dar nu avea de gând să intre în Ucraina. Și voi spune asta, este un război care ar trebui să se termine. Este un război teribil.”

Ultimatum pentru pace: „Termenul-limită este 8 august”

Donald Trump a stabilit și o dată-limită pentru negocieri de pace între Rusia și Ucraina, anunțând că dacă nu se va ajunge la un armistițiu până pe 8 august, SUA vor lua măsuri suplimentare împotriva Moscovei.

„Vom impune sancțiuni, iar el se pricepe destul de bine la sancțiuni. Știe cum să le evite.”

Relația Trump–Putin: „Am crezut că am rezolvat problema de trei ori”

Președintele SUA a vorbit și despre discuțiile sale repetate cu Vladimir Putin, afirmând că războiul din Ucraina ar fi putut fi evitat.

„Am vorbit mult cu Putin și cred că am avut o conversație excelentă. Apoi mă întorc acasă și văd că a fost aruncată o bombă în Kiev și în alte orașe, ucigând oameni. Spun, știi, tocmai am avut această conversație excelentă cu el și părea că vom reuși – am crezut că am rezolvat problema de trei ori, și poate că el vrea să încerce să ia totul. Cred că va fi foarte greu pentru el.”

Întrebat dacă percepția sa despre liderul de la Kremlin s-a schimbat în ultimele luni, Trump a recunoscut că este uimit de acțiunile recente ale Rusiei.

„Este evident că este un tip dur, așa că în acest sens nu s-a schimbat nimic. Dar sunt surprins. Am avut numeroase conversații bune în care am fi putut pune capăt acestei situații și, dintr-o dată, au început să cadă bombe.”, a adăugat președintele SUA.

Tensiuni în creștere

Pe 1 august, Donald Trump a postat pe Truth Social un mesaj în care a justificat mutarea submarinelor nucleare americane, făcând referire la declarațiile „prostești și incendiare” ale lui Medvedev.

„Pe baza declaraţiilor extrem de provocatoare ale fostului preşedinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, care este în prezent vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, am ordonat ca două submarine nucleare să fie poziţionate în regiunile corespunzătoare, în eventualitatea în care aceste declaraţii prosteşti şi incendiare sunt mai mult decât atât.”

„Cuvintele sunt foarte importante şi pot duce adesea la consecinţe neintenţionate, sper că acesta nu va fi unul dintre acele cazuri”, a precizat liderul de la Casa Albă.

Conflictul declarațiilor dintre Donald Trump și Dmitri Medvedev s-a amplificat în ultimele zile, după ce oficialul rus a ironizat termenul-limită impus de Trump și a transmis, printr-o postare pe Telegram, în care susținea că „Rusia nu este Israel și nici măcar Iran”, iar Trump riscă „un război” pe plan intern.

Medvedev a numit termenul-limită un „ultimatum teatral”, iar Trump i-a răspuns numindu-l „fostul președinte ratat al Rusiei” și avertizând:

„Să aibă grijă ce spune, deoarece se apropie periculos de o zonă foarte riscantă.”

Poziționarea submarinelor nucleare americane este văzută ca o demonstrație de forță și un mesaj strategic, atât pentru Rusia, cât și pentru aliații NATO.

