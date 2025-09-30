Donald Trump a dat un ultimatul Hamasului ca să răspundă la planul de pace pentru Gaza

Președintele american Donald Trump a prezentat un plan de pace pentru Fâșia Gaza, alături de premierul israelian Benjamin Netanyahu. Potrivit sursei citate mai sus, Trump a dat un ultimatum de „trei sau patru zile” mișcării Hamas să răspundă propunerii.

„Vom da aproximativ trei sau patru zile. Vom vedea. Toate țările arabe sunt de acord. Țările musulmane sunt de acord, Israelul este de acord. Așteptăm doar Hamasul. Iar Hamasul va accepta sau nu va accepta. Iar dacă nu acceptă, asta se va termina într-un mod foarte trist”, a declarat Donald Trump.

Ce prevede planul de pace al lui Donald Trump pentru Gaza

Planul de pace prezentat de Donald Trump pentru Gaza este structurat în 20 de pași și propune o soluție pentru încetarea războiului din Fâșia Gaza. Printre principalele puncte se numără:

Dezarmarea completă a grupării Hamas și transformarea Gazei într-o zonă fără terorism sau amenințări pentru vecini.

Oprirea imediată a ostilităților odată ce planul va fi acceptat, cu retragerea treptată a forțelor militare israeliene din Fâșia Gaza.

Eliberarea în 72 de ore a celor 20 de ostatici încă în viață deținuți de Hamas și predarea trupurilor celor decedați.

Ridicarea blocadei, permițând reconstrucția și redresarea economică și socială a Gazei, fără ca locuitorii să fie forțați să părăsească teritoriul.

Crearea unui comitet supravegheat de președintele SUA care să administreze tranziția teritorială și să asigure aplicarea acordului.

Propune o foaie de parcurs care deschide posibilitatea înființării unui stat palestinian, ideea fiind însă respinsă ferm de premierul israelian Netanyahu.

Planul a fost susținut rapid de Israel, dar Hamas încă îl analizează, fiind în faza unor consultări interne extinse cu cadre politice și militare. Ostilitățile ar urma să înceteze „imediat” după acceptarea planului.

Reprezentanții Hamas se întâlnesc în Qatar pentru a discuta despre pacea din Gaza

Qatarul a anunțat o reuniune cu reprezentanți ai Hamas pentru a discuta planul de pace. La întâlnire vor participa și reprezentanți ai Turciei.

„Delegația negociatorilor (Hamas) a promis să studieze (planul american de pace al lui Trump) în mod responsabil”, a declarat Majed al-Ansari, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe din Qatar.

Într-o conversație telefonică între SUA, Israel și Qatar, statul din Golf a primit asigurări importante:

Garanții de securitate din partea SUA

Promisiunea Israelului că nu va mai ataca Qatarul

Planul de pace propus de Trump are 21 de puncte și reprezintă o încercare de a rezolva conflictul din Fâșia Gaza. Rămâne de văzut cum va răspunde Hamas la această inițiativă și care vor fi implicațiile regionale ale acestui demers diplomatic.

