Într-un discurs ținut la Casa Albă în prezența unor oficiali de rang înalt din administrația sa și din industria transporturilor, Donald Trump i-a acuzat pe imigranți că reprezintă un pericol pentru drumuri.

Potrivit liderului republican de la Casa Albă, administrația sa a anulat „peste 28.000 de permise de conducere emise imigranților ilegali” și „a eliminat de pe autostrăzi peste 24.000 de persoane care nu vorbesc limba engleză”.

Trump a propus programul „Freedom Haulers” („Transportatorii libertății”), destinat încurajării veteranilor armatei să lucreze ca șoferi de TIR-uri. Potrivit lui, acest program va permite veteranilor armatei cu experiență în conducerea vehiculelor grele să sară peste anumite teste pentru obținerea permiselor de conducere a camioanelor, în timp ce restul vor beneficia de un proces de evaluare accelerat.

Donald Trump a declarat că 34 din cele 50 de state americane au fost de acord să adere la program și a îndemnat restul să se alăture cât mai curând posibil, transmite Agerpres.

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