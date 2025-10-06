Potrivit acestuia, ancheta este una complexă, dosarul având deja câteva zeci de volume şi vizând nu doar aspectul legat de promovarea prin panouri, ci şi subvenţiile primite de partid.

Întrebat de ce dosarul nu a fost finalizat, Voineag a explicat: „„Este un dosar care e în lucru la secţia a doua. Are o vechime de un an şi câteva zeci de volume. Nu e un dosar chiar uşor. Nu vizează doar componenta asta, ci inclusiv subvenţiile la partid. Suntem în cursul efectuării unor constatări. Să sperăm că vor ieşi în perioada următoare”.

Pe 19 noiembrie 2024, DNA a precizat, după apariţia în presă a informaţiilor privind dosarul referitor la finanţarea panourilor de promovare a cărţii lui Nicolae Ciucă – „Un ostaş în slujba ţării” – că, la acel moment, nu se dispusese începerea urmăririi penale faţă de nicio persoană.

DNA a menţionat că dosarul fusese deschis în urma unei sesizări transmise de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, formulată de o persoană fizică.

Anterior, Nicolae Ciucă, pe atunci preşedinte al PNL, a explicat că, în urma unei plângeri depuse de liderul AUR, George Simion, privind panourile electorale ale PNL, a fost deschisă „o lucrare in rem”, conform legii, subliniind însă că „este o cale lungă de la lucrare la dosar”.

Cartea „În slujba țării” a fost promovată în precampania electorală pe 400 de panouri stradale și a fost lansată oficial pe 8 septembrie, atipic, într-o emisiune culinară a lui Mircea Dinescu.

Cartea autobiografică nu se putea găsi în librării și se putea citi sau descărca gratuit doar în format electronic de pe site-ul lui Nicolae Ciucă.

