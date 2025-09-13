Mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea

Potrivit comunicatului MApN, la ora 18.12 a fost emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul judeţului Tulcea. La scurt timp, la ora 18.23, aeronavele F16 au detectat o dronă în spaţiul aerian naţional.

Aceasta a fost urmărită până la aproximativ 20 de kilometri sud-vest de localitatea Chilia Veche, când a dispărut de pe radar.

Drona nu a reprezentat un pericol iminent

Drona nu a evoluat deasupra zonelor locuite şi nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populaţiei, precizează sursa citată.

În prezent, situaţia este atent monitorizată de sistemele radar ale MApN şi de aeronavele aflate în aer.

Sâmbătă după-amiază, autorităţile au emis un mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea, avertizând locuitorii despre posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Cetăţenii au fost sfătuiţi să ia măsuri de protecţie.

Situaţia din Polonia

În acelaşi timp, Polonia a mobilizat avioane poloneze şi aliate pentru protejarea spaţiului său aerian. Autorităţile poloneze au declarat că aeroportul din Lublin, situat în estul ţării, a fost închis sâmbătă din cauza ameninţării cu atacuri cu drone venite dinspre Ucraina.

Recomandări Cum ajung viniluri de zeci de ani să valoreze sute de lei în târgul de vechituri din București: „Uite, frate, ăsta e original Electrecord!”

Polonia a raportat că, în noaptea de marţi spre miercuri, spaţiul său aerian a fost încălcat de drone ruseşti, în timp ce Rusia desfăşura atacuri asupra Ucrainei. În urma acestui incident, avioane poloneze şi aliate au deschis focul şi au doborât unele dintre obiectele care au pătruns în spaţiul aerian polonez.

Operaţiunea „Eastern Sentry”

NATO a lansat vineri operaţiunea «Eastern Sentry» (Santinela Estului) pentru întărirea apărării pe flancul estic, inclusiv în România.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE