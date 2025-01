Potrivit JetBlue, cele două cadavre au fost descoperite luni seara, spre ora locală 23.30 (marţi, 6.30, ora României), de către un tehnician, la o inspecţie de rutină, relatează News.ro.

„Circumstanţele modului în care au intrat în avion sunt anchetate în continuare”, a anunţat într-un comunicat compania, potrivit The Associated Press.

Two people found deceased in Jet Blue plane landing gear at Fort Lauderdale Hollywood International Airport. Source in comments. pic.twitter.com/CbIoISAA1v