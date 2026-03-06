Două tipuri de pâine Vel Pitar retrase din magazine după ce ANSVSA a găsit în ele bucăți de plastic

ANSVSA anunță retragerea din magazin a două tipuri de pâine Vel Pitar

Vel Pitar a inițiat retragerea de pe piață a unor loturi de pâine, din motive de siguranță. Produsele vizate sunt:

Pâine Domnească Albă 1 kg, cu datele de expirare: 06.03.26C, 07.03.26C, 11.03.26C, 16.03.26C, 17.03.26C;

Deplina Extra albă 600 g, cu data de expirare: 05.03.26C.

Cele două pâini, retrase de ANSVSA de pe piață. Foto: ANSVSA

În pâini din loturile retrase au fost găsite bucăți de plastic

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor anunță că, într-un caz izolat, au fost descoperite fragmente din plastic alb.

„În urma confirmării unui caz izolat de prezență a unui corp străin (fragment de material plastic, de culoare albă), din precauție şi responsabilitate, compania a decis retragerea şi rechemarea produselor din loturile menționate mai jos, indiferent de cifra care urmează după litera C, numărul de lot, pentru a elimina sau reduce orice risc potențial asociat”, a transmis ANSVSA.

Ce sunt sfătuiți consumatorii să facă dacă au cumpărat una din cele două pâini

Persoanele care au luat deja aceste două tipuri de pâini, din loturile respective, sunt sfătuiți să nu consume aceste produse. Acestea pot fi returnate în magazinele de unde au fost achiziționate până la data de 17 martie 2026, contravaloarea fiind rambursată fără a fi necesar bonul fiscal.

„Persoanele care dețin produsele cu loturile menționate mai sus, sunt sfătuite să nu le consume, ci să le distrugă sau sã le returneze înapoi în magazinele de unde le-au achizitionat pana la data de 17.03.2026. Contravaloarea produselor va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal”, a mai transmis ANSVSA.

Autoritățile monitorizează îndeaproape procesul de retragere, colaborând cu Vel Pitar România pentru eliminarea completă a produselor afectate de pe piață.

La finalul anului trecut, ANSVSA a decis și retragerea unui întreg lot de somon marinat, din cauza contaminării cu Listeria. Consumatorii au fost sfătuiți atunci să returneze de urgență produsele.