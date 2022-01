Dovada de pe WhatsApp: jurnalistul urmărit penal de DIICOT a fost mustrat înainte de percheziții de un procuror DIICOT că-l criticase pe șeful poliției!

În ciuda mesajului procurorului DIICOT, ziaristul a continuat să-și susțină poziția. La o săptămână, șeful poliției a fost schimbat, iar peste încă o săptămână, pe 13 ianuarie, DIICOT i-a ridicat telefoanele și calculatoarele jurnalistului Alin Cristea și l-a pus pe el și publicația sub urmărire penală.

Acuza DIICOT e aceea că pe site-ul debraila.ro „a fost postată o înregistrare audio-video conținând un material pornografic cu un minor”, „deși blurasem victima și astfel poliția l-a și prins pe agresor”, spune redacția urmărită penal.

Pe 29 decembrie 2021, ziarul debraila.ro publica un editorial critic la adresa comisarului-șef Dorin Condruz, comandantul poliției din Brăila.

Articolul s-a intitulat „SOS Brăila! Scăpați-ne de șeful Poliției, că ne împiedicăm în cuțite”. Autor și lider al publicației debraila.ro, ziaristul Alin Cristea a acuzat în articol lipsa de activitate eficientă a comisarului-șef.

Alin Cristea, redactor-șef al site-ului debraila.ro

Șeful poliției, criticat că l-a iertat pe prefectul USR

Printre exemplele furnizate de ziarist era ascensiunea lumii interlope, mânuitorii de cuțite din Brăila, și faptul că poliția l-a iertat pe prefectul USR al județului, Nicușor Ciocan, surprins fără mască în public, împotriva legii.

Pe 30 decembrie, a doua zi după publicare articolului, ziaristul Alin Cristea a primit un mesaj pe WhatsApp, de la procurorul DIICOT Dan Sarău.

Sarău este unul dintre cei doi magistrați ai serviciului teritorial DIICOT Brăila. Mai mulți ani, Sarău a ocupat funcția procuror-șef DIICOT Brăila, acum are poziția de procuror.

Procurorul DIICOT îl scuză pe șeful poliției

În deschidere, procurorul Dan Sarău i-a spus ziaristului:

„Am citit articolul și cred că nu aveți dreptate. Condruz nu este titularizat pe post. Este adjunct al șefului IPJ. De ani buni face treaba pt 3 oameni – șef IPJ (Glugă care a ținut postul blocat cât s-a plimbat el pe la Gorj și Constanța), prim adjunct – fost Lefter, fost Saghin, pensionar (funcții goale) și treaba lui, de adjunct. Asta, pro bono”

Apoi, magistratul a continuat să-l descrie pe șeful Poliției.

„E un tip profesionist, foarte serios și foarte discret. Îl cunosc de 20 de ani. Apoi, tot de mulți ani, șefii MAI, folosesc delegările și împuternicirile, nu organizează concursuri și nimeni nu își poate face un plan managerial, când e delegat pt 6 luni. De aici, e simplu să ai mâinile legate, să nu poți sa faci măcar un buget pt un an, nu mai zic de altele. Cu stimă”

Ce a răspuns jurnalistul?

A urmat replica jurnalistului, în aceeași conversație pe WhatsApp.

„Mulțumesc pentru opinie, domnule procuror! O respect și apreciez că mi-ați scris. E mult de discutat. E, probabil, profesionist, foarte serios si foarte discret, însa lipsit de autoritate. Și, de aici, pleacă multe. De exemplu, și dumneavoastră ați fost mereu discret, dar nu și lipsit de autoritate”

Procurorul: „Nu e vinovat el pt că politicienii înțeleg să țină funcțiile așa, pt obedienți”

La răspunsul jurnalistului, procurorul DIICOT a replicat și el:

”În curtea lui are autoritate. În relațiile cu celelalte instituții nu are, e adevărat, dar nu are nici legitimitatea dată de ocuparea funcției printr-un concurs. Și nu e vinovat el pt că politicienii înțeleg să țină funcțiile așa, pt obedienți”

Ziaristul a răspuns:

”Eu nu am vorbit de calitățile lui profesionale ca ofițer de poliție sau moral. Nici vorbă! Ci de calitățile manageriale și de modul în care înțelege să conducă IPJ. Și e o istorie de 2 ani. Eu spun că macar 10% m-ați cunoscut. Dacă nu era ceva «in spate», nu scriam…”

Procurorul DIICOT: „Cred că trebuia să discutați și cu el”

Magistratul a continuat:

„Da. Va cunosc. Cred că trebuia să discutați și cu el sau cu alții. Condruz e cam mut, de felul lui. Nici cu noi nu stă prea mult la povești. Dar el a fost pt București, «pompierul de serviciu» mai mereu. Când nu au avut șef la Slobozia- hai Condruz să dormi în birou, când Glugă se voia chestor – Condruz, hai la treabă. Fără bani. Mulți îl regretă pe Chivu. Cei care îi seamănă. Din instituțiile partenere, nu-l regretă nimeni”.

„Sper să ne si revedem”, a încheiat procurorul. Și l-au chemat apoi pe ziarist la audieri

Procurorul Dan Sarău i-a explicat apoi ziaristului care sunt dificultățile cu care se confruntă în colaborarea cu poliția.

„Noi, la SCCO, nu avem șef de câțiva ani. Avem niște probleme…. Nimeni dintre polițiști nu își asumă să taie în carne vie, când e șef 6 luni apoi vine altul. Asta e”.

„Eu, pt autoritatea pe care o mai păstrez, plătesc prețul singurătății. Nu mă plâng, dar îl înțeleg pe Condruz, pt că așa e el. Eu îmi impun singurătatea. Ma bucur că am vorbit. Sper să ne si revedem”.

Când vorbește despre SCCO, procurorul se referă la Serviciul de Combatere a Crimei Organizate din poliție, „mascații” care acționează, în mod frecvent, în acțiunile DIICOT.

Cum s-a încheiat discuția

Ultima replică a jurnalistului a fost: „În curtea lui… depinde cu cine vorbești. Când auzi polițiști spunând că e cel mai slab șef din istorie… mă gândesc că nu toți sunt praf sau nebuni. Și, doi: dacă apar probleme, explică le, nu te închide în birou, nu fugi de presă că nu mănâncă. Sunt și jurnaliști onești, care au cuvânt. Dacă crezi că in 2021 ești în bula ta și închizi ochii la orice. Explică de ce se omoară ăștia, vorbește. Cetățenii au nevoie de răspunsuri”.

Aceasta a fost discuția procuror – jurnalist, din 20 decembrie 2021, purtată imediat după apariția articolului critic la adresa șefului poliției Brăila. Ce a urmat?

Șeful poliției a fost schimbat din funcție

Pe 1 ianuarie 2022, șeful poliției, Dorin Condruz, a fost schimbat din funcție. Publicația debraila.ro a relatat despre această plecare.

Pe 5 ianuarie, același site brăilean a publicat un articol, însoțit de imagini video, în care arată cum un minor este abuzat de un soț înșelat. Filmările sunt dure, dar victima, tânărul sub 18 ani, este protejat de ziariști, iar fața lui este blurată.

Știrea a fost preluată și de presa națională, inclusiv de către Pro TV. Agresorul dezvăluit în articolul debraila.ro a fost reținut de poliție.

DIICOT a făcut percheziții în redacția debraila.ro

Pe 13 ianuarie 2021, la cererea procurorilor DIICOT Brăila, polițiștii de la SCCO percheziționează redacția, domiciliul ziaristului Alin Cristea și pe cel al mamei acestuia.

Poliția a confiscat mai multe telefoane redacției, inclusiv cel pe care cu două săptămâni în urmă îi scrisese procurorul DIICOT în apărarea șefului poliției. Au mai fost ridicate calculatoare și stick-uri de memorie. „Aici erau corespondențele cu sursele mele, articolele”, a declarat ziaristul Cristea, pentru Libertatea.

La cererea Libertății și a G4Media, DIICOT a confirmat perchezițiile în redacție și acasă la ziarist „fiind ridicate 4 telefoane mobile, 12 memory carduri, o unitate PC, 2 tablete și un laptop”. În comunicat, DIICOT susține că l-a pus sub urmărire penală pe ziarist și publicația „sub aspectul comiterii infracțiunii de pornografie infantilă”, pentru că a publicat filmul, în care fața victimei a fost blurată. Procuror de caz nu este Dan Sarău, ci o colega de-a lui, cel de-al doilea procuror al Serviciului teritorial DIICOT Brăila.

Știe DIICOT că procurorul l-a contactat pe jurnalist ca să-l apere pe șeful poliției?

După ce a intrat în posesia mesajelor în care Dan Sarău, procurorul DIICOT Brăila, îi spunea ziaristului că greșește în articolul critic și-l apăra pe comisarul-șef, Libertatea a întrebat instituția dacă știe de această discuție, anterioară începerii urmăririi penale. Până la ora publicării articolului, DIICOT nu a răspuns.

Citește și: Cum i-a percheziționat casa și a trimis DIICOT o jurnalistă de la Radio România în judecată după o plângere a șefului numit de PSD la Radio și cum le-au respins toți judecătorii acțiunea procurorilor!

