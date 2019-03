Atacul lui Dragnea l-a vizat în principal pe Victor Ponta, fostul preşedinte PSD şi fost premier, care a fost exclus din partid, şi şi-a înfiinţat formaţiunea Pro România.

„Pro România nu este un partid de stânga pentru că niciodată securiştii nu au fost şi nu vor fi de stânga”, a afirmat preşedintele PSD, Liviu Dragnea, arătând că formaţiunea condusă de fostul premier Victor Ponta „este plină de securişti şi de masoni”.

„Este un partid construit într-un laborator, construit pe jaf, pe furt, pe jaf politic. Ce-au făcut ei de când s-au înfiinţat? Doar să fure de la noi oameni şi să meargă prin judeţe pe la primari să cerşească: daţi-ne şi nouă nişte oameni, daţi-ne şi nouă nişte voturi. Acesta nu este un partid politic de stânga, care pe lângă aceste obiective are şi obiectivul principal să dea cu noroi în partidul care i-a făcut oameni. Şi nu am de ce să nu o spun: acolo este plin de securişti şi de masoni. Nu că n-ar fi buni, dar e bine să ştim. Şi nu vorbesc pe gura cămăşii, anunţăm şi nume cât de curând”, a declarat Liviu Dragnea.

Liderul PSD nu l-a iertat nici pe Dacian Cioloş, despre care a spus că „trebuie să spună dacă are vreo legătură cu vreun serviciu secret francez sau român sau dacă are vreo legătură cu vreun fost şef de serviciu secret”.

„USR minus PLUS. Eu îl întreb pe dl Cioloş, pe dl Dacian Julien Cioloş, îl întreb doar are vreo legătură cu vreun serviciu secret francez? Nu ştiu, dacă există vreo legătură? Că am auzit tot felul de prostii, pe care nu le cred, dar să răspundă. Dacă are legătură cu vreun serviciu secret românesc sau cu vreun fost şef de serviciu secret românesc, să spună lucrurile astea. Şi mai are de spus multe alte lucruri, de-abia am început să-i întrebăm”, a afirmat Dragnea.

Despre prezenţa lui Rareş Bogdan, pe lista PNL de la europarlamentare, Liviu Dragnea a spus că „Eduard Helvig şi preşedintele Klaus Iohannis sunt cei care îl susţin pe realizatorul de emisiuni la Realitatea TV, Rareş Bogdan, pentru a intra în Partidul Naţional Liberal”.

„PNL, partid istoric, puternic, căruia îl bagă acum în curte Hellvig şi Iohannis pe domnul Rareş Bogdan, ca să le ia şi partidul. Acum îi întreb pe domnul Rareş Bogdan şi pe domnul Hellvig: Aţi făcut cumva vacanţe împreună? Întreb, nu că ar fi vreo legătură între SRI, Realitatea, SRI-Rareş Bogdan-Iohannis”, a susţinut Dragnea.

