Dragnea, după votul la europarlamentare: „Nu trebuie cedată guvernarea!”

„Votul de astăzi, vorbim despre exit-poll-uri, nu sunt nişte rezultate care să bucure PSD. Trebuie făcute analize rapoid şi serios în parttid, am înţeles că un coleg al meu a făcut o propunere. Eu în viaţă mi-am asumat şi ce am făcut şi ce nu am făcut, şi aşa o voi face şi acum, dar eu nu îmi asum asemenea lucruri, nici pe Facebook, ci în CEx. Despre refrendum, am votat, aşa cum am spus, că nu sunt împotriva acestui referendum şi a temelor de la referedum”, a spus el.

El a spus că a vorbit cu colegii şi „sunt trei chestiuni foarte importante, partidul să rămână unit, este esenţial pentru partid şi pentru ţară, al doilea lucru, coaliţia cu ALDE să rămână, şi să fie la fel de puternică şi nu trebuie cedată guvernarea”.

Dragnea a precizat că întrebările au fost făcute prost, dar în societatea românească nu a existat o dispută pe lupta anticorupţie.

„Dacă vreodată vor veni la guvernare cei care au susţinut public acest referendum, să vedem dacă vor respecta ceea ce au spus”, a spus el.

Firea, propusă pentru prezidențiale

El le-a transmis colegilor un mesaj: „Le spun tuturor colegilor, PSD a mai trecut prin asemenea momente şi mai rele, şi în 2007, le cer tuturor colegilor să ţină unit partidul şi să îşi menţină ceea ce am făcut până acm pentru românii. Îi solicit premierului Dăncilă să nu îşi depună mandatul, indiferent de ameninţările lui Iohannis, pentru că programul de guvernare trebuie dus la capăt. Noi am respectat votul popular, românii au hotărât care sunt europarlamentarii români care merg la Bruxelles. În schimb, eu cred că PSD şi ALDE trebuie să facă tot ce e posibil pentru a apăra ceea ce s-a făcut pentru România”, a spus Dragnea.

Acesta a precizat că analiza rezultatelor de la europarlamentare se va face într-o ședință a Comitetului Executiv Național al partidului. După asta va fi convocat un Congres, în luna iunie, în care va fi desemnat candidatul pe care partidul îl va susține la alegerile prezidențiale.”Eu nu am spus niciodată că vreau să candidez la președințai României (…) PSD trebuie să-și desemneze curând un candidat, iar ALDE îl susține pe Călin Popescu-Tăriceanu (…) Din partea partidului – nu hotărăsc eu, nu am vorbit cu persoana respectivă – dar analiza trebuie făcută pentru Gabriela Firea și pentru Călin Popescu-Tăriceanu”, a apreciat liderul PSD.

