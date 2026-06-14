A fi observat pe linia frontului poate deveni rapid o greșeală fatală. De aceea, dronele de înaltă tehnologie și camerele termice sunt un atu strategic în războiul din Ucraina, întrucât permit detectarea celor mai mici mișcări ale inamicului, adesea cu mult înainte ca acesta să își poată atinge obiectivul. În acest fel, cea mai mică detectare de căldură sau zgomotul motorului se poate transforma într-o capcană mortală.

Așadar, pentru a compensa acest dezavantaj, Ucraina se bazează acum pe o resursă neobișnuită. Ministerul ucrainean al Apărării a aprobat motocicleta electrică „Wolfstorm” pentru uz militar. „Wolfstorm” are o greutate de 105 kilograme și poate atinge o viteză maximă de 80 de kilometri pe oră. De asemenea, are o autonomie de aproximativ 100 de kilometri și poate transporta doi soldați complet echipați.

Întrucât motorul său electric nu generează căldură și este aproape silențios, nu oferă niciun indiciu inamicului. În timp ce motoarele convenționale pe benzină atrag imediat atenția artileriei inamice, „Wolfstorm” poate trece nedetectată, chiar sub nasul dronelor.

Un alt avantaj: această motocicletă electrică este semnificativ mai mică și mai manevrabilă decât vehiculele blindate convenționale. Datorită ei, soldații pot circula pe cărări forestiere înguste și pe teren accidentat. Este ideală pentru misiuni de recunoaștere sau evacuarea rapidă a răniților.

De altfel, motocicletele au devenit acum una dintre cele mai utilizate categorii de vehicule pe frontul ucrainean. Acestea permit unităților mobile mici, precum și echipelor de salvare și evacuare, să traverseze rapid terenuri dificile, spre deosebire de vehiculele mai mari și mai grele.

Rușii se bazează, de asemenea, pe motociclete, dar pentru atacuri brutale. Anul trecut, aproximativ o sută de soldați ruși au concurat pe motociclete într-o cursă spre orașul Pokrovsk din regiunea Donbas. Aceasta a fost o nouă strategie agresivă a Kremlinului pentru a cuceri poziții militare ucrainene. Dar, datorită noilor sale motociclete electrice, Ucraina ripostează în tăcere, conchide Blick.

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