O simplă plimbare printre comercianți arată că prețurile diferă nu doar de la un produs la altul, ci și de la o tarabă la alta. În timp ce cartofii albi pot fi cumpărați cu numai 2,50 lei kilogramul, anumite soiuri de roșii depășesc 25 de lei kilogramul, iar fasolea fideluță și ardeii kapia se numără printre cele mai scumpe produse din piață.

Roșiile românești domină tarabele

Vedetele sezonului sunt fără îndoială roșiile. Oferta este extrem de diversificată, de la roșiile pentru gătit până la soiurile premium, apreciate pentru gust și aspect.

Cele mai ieftine sunt roșiile pentru gătit, care se vând cu 4-5 lei kilogramul. La polul opus se află roșiile inimă de bou și roșiile galbene, care ajung chiar și la 28 de lei kilogramul.

„Roșiile foarte dulci” sunt comercializate cu 6,90 lei kilogramul, în timp ce roșiile dulci se găsesc la prețuri între 8,99 și 10 lei kilogramul. Roșiile zemoase costă aproximativ 12 lei kilogramul, iar cele crețe ajung la 15 lei.

Printre cele mai scumpe produse se află:

Roșii inimă de bou: 15-28 lei/kg

Roșii galbene: 15-28 lei/kg

Roșii negre: 20 lei/kg

Roșii crețe: 15 lei/kg

Cartofii rămân printre cele mai accesibile produse

La capitolul produse de bază, cartofii sunt în continuare printre cele mai ieftine legume din Piața Obor.

Cartofii albi se vând cu 2,50 lei kilogramul, iar cartofii noi albi cu 3 lei kilogramul. Cartofii roșii au prețuri între 4 și 5 lei kilogramul, în timp ce alte sortimente sunt comercializate cu până la 6 lei kilogramul.

Aceste prețuri îi fac una dintre cele mai accesibile opțiuni pentru cumpărătorii care doresc să își umple sacoșele fără să cheltuiască sume mari.

Castraveții și dovleceii, printre preferații sezonului

Castraveții românești sunt prezenți aproape la fiecare tarabă și se vând cu prețuri între 4 și 7 lei kilogramul.

Și dovleceii românești sunt la mare căutare. Aceștia costă între 4,90 și 5 lei kilogramul, fiind utilizați frecvent în preparatele de sezon.

Fasolea fideluță a devenit un produs premium

Dacă în urmă cu câțiva ani fasolea fideluță era considerată o legumă accesibilă, în prezent aceasta se numără printre cele mai scumpe produse din piață.

Fasolea galbenă costă între 10 și 15 lei kilogramul, însă fideluța verde românească ajunge la 22 de lei kilogramul și chiar la 30 de lei kilogramul în unele locuri.

Și fideluța galbenă fără ațe se vinde cu prețuri ridicate:

20 lei/kg pentru fideluța galbenă fără ațe

25 lei/kg pentru fideluța galbenă

30 lei/kg pentru unele loturi de fideluță galbenă și verde

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Ardeii au prețuri care ajung la 30 de lei kilogramul

Ardeii sunt printre legumele care au înregistrat cele mai mari diferențe de preț.

Ardeiul gras obișnuit costă aproximativ 10 lei kilogramul, însă alte sortimente sunt mult mai scumpe:

Ardei gras: 9,99 – 10,90 lei/kg

Ardei galben gras: 15 lei/kg

Ardei roșu gras: 20 lei/kg

Ardei kapia: 20 – 30 lei/kg

La unele tarabe, prețul ardeiului kapia este comparabil cu cel al anumitor tipuri de carne.

Ceapa și usturoiul, produse nelipsite din coșul cumpărătorilor

La legumele de bază, prețurile sunt mai stabile.

Ceapa uscată costă aproximativ 5 lei kilogramul, iar alte sortimente se vând cu 6-7 lei kilogramul. Ceapa verde poate fi cumpărată cu numai 1,50-2 lei legătura.

Usturoiul se vinde cu 5-10 lei legătura, în funcție de mărime și proveniență.

Cât costă celelalte legume

Pe lângă produsele vedetă, cumpărătorii găsesc și alte legume de sezon la prețuri variate:

Varză românească – 2,99 lei/kg

Varză – 3 lei/kg

Ridichi – 3 lei/legătură

Vinete – 8 lei/kg

Mazăre foarte dulce – 20 lei/kg

Salată creață – între 5 și 10 lei bucata

Lobodă 3 lei/legătură

Morcovi 10 lei

Astfel, o vizită în Piața Obor arată că oferta de legume românești este bogată, însă și că diferențele de preț sunt considerabile. Dacă unele produse pot fi cumpărate cu doar câțiva lei kilogramul, pentru roșiile premium, fasolea fideluță sau ardeii kapia cumpărătorii trebuie să scoată din buzunar chiar și 25-30 de lei pentru un singur kilogram.

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