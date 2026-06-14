Tudor Chirilă, critici dure la adresa lui Nicușor Dan după numirea lui Adrian Veştea premier: „Sunteți complet desprins de realitate”

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Internetul s-a revoltat după numirea lui Veștea

Numirea lui Adrian Veștea, percepută de o parte a electoratului drept un compromis major cu partidele sistemului și o abdicare de la principiile reformiste, a scos la rampă voci importante din spațiul public. Persoane publice care l-au susținut activ pe Nicușor Dan în drumul său către Cotroceni îl acuză acum de o „pesedizare” profundă și de trădarea celor care l-au votat.

Contextul politic al ultimelor zile a fost unul extrem de tensionat. După presiuni politice interne și demisia surprinzătoare a lui Eugen Tomac din fruntea Executivului, decizia președintelui Nicușor Dan de a-i preda mandatul lui Adrian Veștea a fost interpretată drept o alianță tacită cu vechile structuri de putere și o reîntoarcere la „epoca de glorie” a marilor compromisuri transpartinice.

Tudor Chirilă îl pune la zid pe Nicușor Dan: „Ați desăvârșit mineriada”

Actorul și muzicianul Tudor Chirilă a publicat un manifest dur, acuzându-l pe șeful statului de ipocrizie și de favorizarea grupurilor de interese.

„Nicușor Dan, o să fiți aplaudat. Da’ nu de cei care v-au votat, ci de toți cei care cred că România e o vacă bună de muls. O să fiți aplaudat de combinatori, de șmecheri, de seucuriști și de grupuri de interese. O să fiți aplaudat de Lia, de PSD, de Predoiu și baronii peneliști, de toți cei care duc dorul epocii de glorie useliste sau poate chiar a epocii de aur Năstase-Hrebenciuc, când se fura în absolută siguranță”, a scris Tudor Chirilă.

Artistul nu s-a ferit de cuvinte grele, comparând acțiunile președintelui cu episoadele negre ale anilor ’90 și acuzându-l de trădare.

„Astăzi ați desăvârșit mineriada începută acum câteva zile. (…) Un lucru bun este că toate astea s-au întâmplat foarte repede: pesedizarea dumneavoastră, trădarea alegătorilor, trădarea magistraților onești, tăcerea în fața atacurilor asupra presei. (…) Deși îndemnați cu cinism la calm și rațiune, faceți lucruri absolut iraționale sau care se pot citi doar în logica unui atac la democrație și stat de drept. Să vă ierte Dumnezeu. Cu noi va fi mult mai greu.”

Mihai Morar și Dan Teodorescu reacționează: „Olimpiada Internațională de Matematică nu garantează caracterul”

Dezamăgirea a fost împărtășită și de omul de radio Mihai Morar, a cărui reacție scurtă a rezumat sentimentul general al electoratului urban care s-a simțit trădat de rocada Tomac-Veștea.

„Nu îmi pare rău că te-am votat, dar mi-e silă că te-ai pesedizat!”, a scris Mihai Morar pe rețelele de socializare.

La rândul său, Dan Teodorescu, solistul trupei Taxi, a taxat decizia prezidențială printr-o ironie amară, făcând trimitere la reputația de olimpic a lui Nicușor Dan, argument folosit intens în campaniile electorale drept garanție a calității umane.

„Ce am învățat eu azi: Că, aşa cum o floare nu garantează primăvara, nici Olimpiada Internațională de Matematică nu garantează caracterul. Că până şi o acțiune simplă necesită un efort. Să înjuri, de exemplu, presupune activarea creierului pentru generarea unei idei, activarea plămânilor […], a laringelui, a faringelui şi a cavității bucale pentru emiterea unor sunete articulate. Şi mi-e silă să fac acest efort, domnule Nicuşor Dan”. a scris Dan Teodorescu.

Reacțiile oamenilor au fost și mai dure

Postarea lui Nicușor Dan în care îl numește pe Adrian Veștea premier după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul a strâns peste 12.000 de comentarii în patru ore. Majoritatea românilor care i-au comentat direct președintelui României l-au criticat dur după alegerile făcute.

Un român a lăsat cometariul: „Credeam că Iohannis a fost un ticălos, dar e mic copil pe lângă tine”, menționând faptul că Nicușor Dan nu ar mai merita ca cetățenii să i se mai adreseze cu un apelativ de politețe. În același timp, alți români au lăsat comentarii de genul: „Să treci într-un an de zile de la omul în care mulți își puneau speranțele la cel mai detestat și injurat om din țară…” sau „Singur vă dărâmați așa-numitul postament al președintelui cinstit și deștept”.

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