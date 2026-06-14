Cod galben, duminică, 14 iunie: vreme severă în 27 de județe

O avertizare cod galben a fost emisă pentru intervalul 14 iunie, ora 12 – 14 iunie, ora 21, când sunt anunţate intensificări ale vântului şi vijelii, instabilitate atmosferică, în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, nord-vestul Olteniei şi zona de munte

„În intervalul menţionat în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, nord-vestul Olteniei şi zona de munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…80 km/h şi izolat de 90 km/h, iar pe arii restrânse vor fi vijelii. Local vor fi manifestări de instabilitate atmosferică, averse, descărcări electrice şi va cădea grindină de mici şi medii dimensiuni. Cantităţile de apă vor fi de 15…25 l/mp şi izolat de 30…40 l/mp”, transmite ANM.

Ploi, grindină și vijelii în 27 de județe până la noapte. Harta zonelor vizate de o nouă avertizare meteo ANM cod galben

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi izolat şi în restul ţării.

Aria ploilor se restrânge la noapte

Din 14 iunie, ora 21 până în 15 iunie, ora 03, sunt prognozate instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului şi vijelii în Banat, sudul Transilvaniei, Oltenia şi nordul Munteniei.

Ploi, grindină și vijelii în 27 de județe până la noapte. Harta zonelor vizate de o nouă avertizare meteo ANM cod galben

În Banat, sudul Transilvaniei, Oltenia şi nordul Munteniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi vijelii (viteze de 50…70 km/h şi izolat de peste 80 km/h) şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare, pe arii restrânse, vor fi cantităţi de apă de 15…30 l/mp.

Vezi și: Prognoza meteo ANM pentru următoarea lună. Când scăpăm de ploi, grindină și vijelii

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