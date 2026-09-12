Un fragment de dronă, cu inscripții chirilice, a fost găsit sâmbătă dimineață, 12 septembrie, pe plaja din Eforie Nord, în zona Steaua de Mare. Specialiștii analizează proveniența obiectului neidentificat, conform News și presei locale.

Un obiect neidentificat, despre care se crede că este un fragment de dronă, a fost găsit sâmbătă dimineață, 12 septembrie, pe plaja din Eforie Nord, Constanța, de salvamari.

Descoperirea a fost făcută în jurul orei 8.00, sâmbătă, 12 septembrie, iar obiectul a atras atenția persoanelor aflate în zonă, potrivit Ziua de Constanța.

„O bucată dintr-o dronă a fost adusă de valuri pe plaja Steaua de Mare din Eforie Nord. Salvamarii au descoperit fragmentul în această dimineață, în jurul orei 8.00, chiar în apropierea foișorului. Pe suprafața lui se observă clar o inscripție cu litere chirilice”, scriu jurnaliștii de la Neconvențional.

Din imaginile realizate la fața locului se observă un fragment de culoare închisă, pe care pot fi văzute mai multe inscripții. Obiectul a fost adus de valurile Mării Negre până pe nisip.

Deocamdată, proveniența și natura obiectului nu au fost stabilite oficial.

Specialiștii urmează să analizeze fragmentul pentru a determina dacă acesta provine sau nu de la o dronă.

Descoperirea de la Eforie Nord are loc la numai o zi după ce Ministerul Apărării Naționale a anunțat găsirea mai multor fragmente de drone în județele Constanța și Tulcea, precum și în Marea Neagră.

„În cursul zilei de 11 septembrie 2026, Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, a monitorizat și intervenit pentru gestionarea mai multor incidente care au implicat fragmente de drone aeriene și obiecte suspecte în zona litoralului românesc și a frontierei cu Ucraina”, a precizat MApN vineri.

Concret, vineri au fost identificate fragmente provenite de la 10 drone, în județele Tulcea și Constanța, precum și în Marea Neagră:

Câșla Vădanei, Tulcea: două fragmente de dronă găsite pe plajă; nu aveau explozibil.

Periteașca, Tulcea: două fragmente găsite pe plajă. Unul avea încărcătură explozivă și a fost neutralizat de SRI, iar celălalt a fost preluat de Garda de Coastă.

Marea Neagră: două fragmente de dronă au fost recuperate de Garda de Coastă; nu prezentau pericol pirotehnic.

Edighiol-Periboina, Constanța: au fost găsite resturile a patru drone, inclusiv o dronă-interceptor cu explozibil. Toate au fost puse în siguranță și neutralizate.

Mai multe echipe de intervenție au fost mobilizate pentru verificarea și neutralizarea acestora.