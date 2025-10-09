O dronă care a devenit „pasager” pe un sistem rusesc Buk

Forțele ucrainene au realizat o operațiune inedită care i-a luat complet prin surprindere pe militarii ruși. În loc să distrugă imediat ținta, ucrainenii au trimis o dronă mică spre un sistem de rachete Buk-M2. Drona a aterizat direct pe lansatorul rusesc 9M317, de unde a spionat totul și și-a încheiat cu succes misiunea.

În timpul deplasării, drona a înregistrat imagini și a transmis coordonatele către operatorii ucraineni, permițând localizarea exactă a unei alte unități similare din apropiere. Astfel, sistemul rusesc a fost folosit, practic, ca o „taksimetru” care a condus drona către alte ținte.

Rușii au observat drona și au reacționat haotic

În videoclipul publicat de forțele ucrainene se vede cum soldații ruși descoperă drona mică aflată pe lansator. În loc să o neutralizeze rapid, mai mulți militari se strâng în jurul ei, filmează cu telefoanele mobile și încearcă să o scoată folosind un băț.

Alina Bica a făcut „pușcărie” în dormitor, între orele 21.00 și 7.00. De ce au decis judecătorii români că fosta șefă a DIICOT și-a executat pedeapsa în Italia
Recomandări
Alina Bica a făcut „pușcărie” în dormitor, între orele 21.00 și 7.00. De ce au decis judecătorii români că fosta șefă a DIICOT și-a executat pedeapsa în Italia

Această reacție a devenit fatală în numeroase situații similare, întrucât dronele ucrainene sunt adesea dotate cu sisteme kamikaze. Potrivit surselor ucrainene, dispozitivul implicat în această misiune ar fi avut o asemenea opțiune, fiind în același timp extrem de mic și greu de detectat vizual.

Explozia, declanșată de la distanță

Operatorii ucraineni din grupul Laser, cei care au coordonat întreaga operațiune, au încheiat „misiunea” activând detonatorul de la distanță. Momentul exploziei nu este surprins pe video, însă potrivit armatei ucrainene, deflagrația ar fi avut loc la o a doua unitate Buk, către care drona fusese transportată fără să stârnească suspiciuni.

Explozia ar fi provocat panică în rândul soldaților ruși, care pot fi văzuți fugind de la fața locului. Înregistrările făcute de ucraineni arată o retragere haotică, într-un tablou devenit tot mai des întâlnit în ultimele luni pe frontul din sudul Ucrainei.

O nouă tactică bazată pe inteligență artificială

Potrivit sursei citate de presa poloneză, drona folosită în această operațiune experimentală ar fi echipată cu sisteme care utilizează inteligența artificială. Acestea permit sincronizarea automată cu mișcările țintei, facilitând aterizarea și deplasarea alături de vehiculul inamic fără a fi detectată.

Astfel de misiuni combină recunoașterea în timp real cu acțiunea de sabotaj, transformând dronele nu doar în arme, ci și în senzori de teren capabili să transmită informații precise pentru atacurile aeriene.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Român oprit la granița Germaniei: transporta cu duba 70 de „pasageri” neobișnuiți
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
Mirabela Grădinaru, surpriză vestimentară la un show de modă din București. A renunțat la rochiile elegante pentru ceva mai lejer. Imaginile cu partenera lui Nicușor Dan s-au viralizat deja!
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, surpriză vestimentară la un show de modă din București. A renunțat la rochiile elegante pentru ceva mai lejer. Imaginile cu partenera lui Nicușor Dan s-au viralizat deja!
Îl recunoști? Celebrul actor, nominalizat de două ori la Premiile Oscar, și-a șocat fanii cu cea mai recentă apariție. A slăbit zeci de kilograme în ultimii ani. Foto
Elle.ro
Îl recunoști? Celebrul actor, nominalizat de două ori la Premiile Oscar, și-a șocat fanii cu cea mai recentă apariție. A slăbit zeci de kilograme în ultimii ani. Foto
gsp
Celebra jucătoare de tenis s-a despărțit de iubit și vrea să participe la show-ul „Burlăcița”, însă are o condiție surprinzătoare
GSP.RO
Celebra jucătoare de tenis s-a despărțit de iubit și vrea să participe la show-ul „Burlăcița”, însă are o condiție surprinzătoare
Arestat și amenințat cu pistolul de al treilea om al lumii! Jucătorul român a luat un pumn de pastile în închisoare: „Bă, tu ești diamantul meu! O să fii cel mai bogat om din România”
GSP.RO
Arestat și amenințat cu pistolul de al treilea om al lumii! Jucătorul român a luat un pumn de pastile în închisoare: „Bă, tu ești diamantul meu! O să fii cel mai bogat om din România”
Parteneri
Soția lui Ștefan Hrușcă e topmodel. Cum arată misterioasa doamnă Hrușcă. Viața secretă a solistului nostru, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție ravisantă și doi copii adulți în toată firea
Libertateapentrufemei.ro
Soția lui Ștefan Hrușcă e topmodel. Cum arată misterioasa doamnă Hrușcă. Viața secretă a solistului nostru, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție ravisantă și doi copii adulți în toată firea
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Avantaje.ro
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă
Tvmania.ro
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă

Alte știri

Livrările de motorină din România către Ucraina au scăzut cu peste 91% în primele cinci zile din octombrie. Motorina din India, mărul discordiei
Știri România 12:02
Livrările de motorină din România către Ucraina au scăzut cu peste 91% în primele cinci zile din octombrie. Motorina din India, mărul discordiei
Trotinete și biciclete electrice conduse doar cu permis. Proiectul de lege este în dezbatere în Parlament
Știri România 11:27
Trotinete și biciclete electrice conduse doar cu permis. Proiectul de lege este în dezbatere în Parlament
Parteneri
„Haosul va începe”. Un sociolog rus anticipează sfârșitul lui Putin. „De îndată ce «șoimii» vor vedea că Rusia începe să piardă, îl vor dărâma”
Adevarul.ro
„Haosul va începe”. Un sociolog rus anticipează sfârșitul lui Putin. „De îndată ce «șoimii» vor vedea că Rusia începe să piardă, îl vor dărâma”
Cum arată în prezent „cel mai frumos copil din lume”. Thylane este de o frumusețe rară
Fanatik.ro
Cum arată în prezent „cel mai frumos copil din lume”. Thylane este de o frumusețe rară
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
A treia echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „O experiență fără egal”
Elle.ro
A treia echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „O experiență fără egal”
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Unica.ro
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Andreea Bălan a ales data nunții cu Victor Cornea: „Mi-am și pus în agendă pentru anul viitor”. Aurelian Temișan a dat-o de gol
Stiri Mondene 12:36
Andreea Bălan a ales data nunții cu Victor Cornea: „Mi-am și pus în agendă pentru anul viitor”. Aurelian Temișan a dat-o de gol
Dani Oțil, vizitat de soția Gabriela și fiul Tiago în Malta, la filmările Power Couple. Băiețelul i-a dus dorul: „Vreau să îl iubesc pe tati”
Stiri Mondene 12:22
Dani Oțil, vizitat de soția Gabriela și fiul Tiago în Malta, la filmările Power Couple. Băiețelul i-a dus dorul: „Vreau să îl iubesc pe tati”
Parteneri
Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
TVMania.ro
Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
Român, implicat într-o fraudă cu permise auto în Franţa. Tânărul ar fi dat examenele în locul altor șoferi
ObservatorNews.ro
Român, implicat într-o fraudă cu permise auto în Franţa. Tânărul ar fi dat examenele în locul altor șoferi
Imagini rare cu Diana Dumitrescu după ce s-a pocăit! Cum a fost surprinsă la biserica penticostală și ce a spus la microfon. Val de reacții și sute de comentarii, ce i-au spus oamenii, fără ezitare
Libertateapentrufemei.ro
Imagini rare cu Diana Dumitrescu după ce s-a pocăit! Cum a fost surprinsă la biserica penticostală și ce a spus la microfon. Val de reacții și sute de comentarii, ce i-au spus oamenii, fără ezitare
Parteneri
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
GSP.ro
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
Parteneri
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Mediafax.ro
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
StirileKanalD.ro
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Ce trebuie să faci pentru un zâmbet impecabil
Advertorial
Ce trebuie să faci pentru un zâmbet impecabil
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
Redactia.ro
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
De ce boală suferea Marius Keseri. Toboșarul trupei Direcția 5 slăbise mult în ultimul an
KanalD.ro
De ce boală suferea Marius Keseri. Toboșarul trupei Direcția 5 slăbise mult în ultimul an

Politic

Cătălin Drulă acuză PSD de blocarea organizării alegerilor pentru Primăria București: „Cred că le e frică”
Politică 08 oct.
Cătălin Drulă acuză PSD de blocarea organizării alegerilor pentru Primăria București: „Cred că le e frică”
Cătălin Drulă, indignat că s-au închis școlile în București și Ilfov: „Când e mai important să te faci că muncești pe rețelele sociale și la TV”
Politică 08 oct.
Cătălin Drulă, indignat că s-au închis școlile în București și Ilfov: „Când e mai important să te faci că muncești pe rețelele sociale și la TV”
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Cum ar fi revoluționat Dumitru Dragomir fotbalul românesc dacă ar fi rămas președintele LPF: „Obligam Federația să facă asta!”
Fanatik.ro
Cum ar fi revoluționat Dumitru Dragomir fotbalul românesc dacă ar fi rămas președintele LPF: „Obligam Federația să facă asta!”
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită