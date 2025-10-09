O dronă care a devenit „pasager” pe un sistem rusesc Buk

Forțele ucrainene au realizat o operațiune inedită care i-a luat complet prin surprindere pe militarii ruși. În loc să distrugă imediat ținta, ucrainenii au trimis o dronă mică spre un sistem de rachete Buk-M2. Drona a aterizat direct pe lansatorul rusesc 9M317, de unde a spionat totul și și-a încheiat cu succes misiunea.

Дрон Lasars Group проїхав 15 км верхи на російському ЗРК "Бук". Познімав папуасів з палками, після чого здетонував. pic.twitter.com/vJNFkngVW3 — Антонів Олександр (@1945Antonov) October 6, 2025

În timpul deplasării, drona a înregistrat imagini și a transmis coordonatele către operatorii ucraineni, permițând localizarea exactă a unei alte unități similare din apropiere. Astfel, sistemul rusesc a fost folosit, practic, ca o „taksimetru” care a condus drona către alte ținte.

Rușii au observat drona și au reacționat haotic

În videoclipul publicat de forțele ucrainene se vede cum soldații ruși descoperă drona mică aflată pe lansator. În loc să o neutralizeze rapid, mai mulți militari se strâng în jurul ei, filmează cu telefoanele mobile și încearcă să o scoată folosind un băț.

Această reacție a devenit fatală în numeroase situații similare, întrucât dronele ucrainene sunt adesea dotate cu sisteme kamikaze. Potrivit surselor ucrainene, dispozitivul implicat în această misiune ar fi avut o asemenea opțiune, fiind în același timp extrem de mic și greu de detectat vizual.

Explozia, declanșată de la distanță

Operatorii ucraineni din grupul Laser, cei care au coordonat întreaga operațiune, au încheiat „misiunea” activând detonatorul de la distanță. Momentul exploziei nu este surprins pe video, însă potrivit armatei ucrainene, deflagrația ar fi avut loc la o a doua unitate Buk, către care drona fusese transportată fără să stârnească suspiciuni.

Explozia ar fi provocat panică în rândul soldaților ruși, care pot fi văzuți fugind de la fața locului. Înregistrările făcute de ucraineni arată o retragere haotică, într-un tablou devenit tot mai des întâlnit în ultimele luni pe frontul din sudul Ucrainei.

O nouă tactică bazată pe inteligență artificială

Potrivit sursei citate de presa poloneză, drona folosită în această operațiune experimentală ar fi echipată cu sisteme care utilizează inteligența artificială. Acestea permit sincronizarea automată cu mișcările țintei, facilitând aterizarea și deplasarea alături de vehiculul inamic fără a fi detectată.

Astfel de misiuni combină recunoașterea în timp real cu acțiunea de sabotaj, transformând dronele nu doar în arme, ci și în senzori de teren capabili să transmită informații precise pentru atacurile aeriene.

