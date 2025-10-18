Lucrările la autostrada București – Focșani avansează rapid

Cristian Pistol a oferit detalii despre progresul lucrărilor pe Facebook. Șeful CNAIR spune că ritmul de lucru este „bun” pe șantierul lotului 3 Pietroasele – Buzău.

„Ritm de lucru bun pe șantierul lotului 3 (#Pietroasele – #Municipiul Buzău) al autostrăzii Ploiești-Buzău!
Asocierea de constructori turci Nurol – Makyol este mobilizată în șantier cu 360 de muncitori și 239 de utilaje. Progresul fizic pe acest lot de autostradă, este de 85%.”, a anunțat Cristian Pistol.

Șoferi ar putea circula pe autostrada București – Focașani înainte de 1 decembrie

Directorul CNAIR a menționat că proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Valoarea contractului este de 1,093 miliarde lei, fără TVA.

Pistol spune că lucrările s-ar putea încheia mai repede, iar șoferii ar urma să circule pe noile loturi de autostradă înainte să înceapă luna decembrie.

„În acest ritm de lucru, estimez că la sfârșitul lunii noiembrie vom da în trafic și cei 13,9 km ai acestui lot, astfel încât să putem circula neîntrerupt în regim de autostradă de la București la Focșani”, a mai transmis șeful CNAIR.

Cele mai importante detalii despre lotul Mizil – Pietroasele

Lotul 2 Mizil – Pietroasele face parte din Autostrada Moldovei A7, segmentul Ploiești – Buzău, și are o lungime de 28,35 km. A fost contractat în iunie 2022 de asocierea Coni SRL – Trace Group Hold PLC, cu o valoare de aproximativ 1,25 miliarde lei fără TVA. Lotul 2 a fost deschis circulației pe 17 octombrie 2025.

Pe acest tronson au fost realizate două noduri rutiere importante (Nod Mizil – intersecție cu DJ 100C și Nod Ulmeni – intersecție cu DJ 203C), 20 de poduri și pasaje, precum și două spații de servicii de tip S1 pentru confortul șoferilor. Deschiderea acestui lot de autostradă reduce traficul dificil și periculos de pe DN2, o rută națională cu probleme istorice.

Mai multe segmente de autostradă au fost date în circulație în iunie 2025, iar șoferii au avut la dispoziție chiar și o hartă a noilor drumuri de mare viteză din România.

Primarul interimar al Capitalei anunță măsuri de urgență și sprijin pentru victimele exploziei din Rahova: „A fost o noapte dificilă, dar nimeni nu a fost lăsat singur"

Panicați după explozia din București, locuitorii unui bloc din Târgu Mureș au chemat ISU pentru o scurgere minoră de gaze
Știri România 21:03
Panicați după explozia din București, locuitorii unui bloc din Târgu Mureș au chemat ISU pentru o scurgere minoră de gaze
Blocul din București, unde a avut loc o explozie care a ucis trei oameni, va fi demolat, arată un raport ISC
Știri România 20:37
Blocul din București, unde a avut loc o explozie care a ucis trei oameni, va fi demolat, arată un raport ISC
Motivul pentru care Maria Constantin nu își dorește un copil cu Robert Stoica. „Asta mi-ar mai trebui. E un pic cam deplasat”
Stiri Mondene 16:45
Motivul pentru care Maria Constantin nu își dorește un copil cu Robert Stoica. „Asta mi-ar mai trebui. E un pic cam deplasat”
Lupu Rednic, detalii despre căsnicia de 33 de ani cu soția lui, Cornelia. „Să revenim la lucrurile serioase”
Stiri Mondene 16:00
Lupu Rednic, detalii despre căsnicia de 33 de ani cu soția lui, Cornelia. „Să revenim la lucrurile serioase”
Politic

„Mătuşa Tamara ne-a dus la 16%", spune Vasile Dîncu. 2025 nu e primul an când PSD ajunge la sub 20% în sondaje
Politică 17:23
„Mătuşa Tamara ne-a dus la 16%", spune Vasile Dîncu. 2025 nu e primul an când PSD ajunge la sub 20% în sondaje
Ilie Bolojan anunță că alegerile la Primăria Capitalei pot fi organizate în acest an, în ciuda opoziției PSD, după ce Nicușor Dan a intervenit
Politică 17 oct.
Ilie Bolojan anunță că alegerile la Primăria Capitalei pot fi organizate în acest an, în ciuda opoziției PSD, după ce Nicușor Dan a intervenit
