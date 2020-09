Știri România După 27 de ani la catedră, învățătoarea Magda e nevoită să combine vorba bună cu milităria pentru copii: “Ne îmbrățișăm din priviri anul ăsta, da?“ De Florinela Iosip, Eli Driu (foto),

Libertatea a petrecut prima zi de școală cu învățătoarea Magdalena Dinescu, care predă la o școală incluzivă din Târgoviște. Am vrut să vedem cum resimte întoarcerea în clasă pe vreme de COVID-19 un cadru didactic care predă de 27 de ani, dar și cum fac față cei mai mici dintre elevi condițiilor sanitare impuse. Am parcurs cu “doamna Magda” drumul spre școală și am participat la prima lecție, care a fost în toate școlile din România aceeași: igiena.