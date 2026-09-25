Când își cumpără o mașină, majoritatea oamenilor se uită la preț, dotări sau rata lunară. Dar diferența dintre o mașină nouă și una second-hand poate deveni mult mai mare decât pare la început, dacă banii economisiți sunt puși deoparte și investiți.

10.000 de euro pot deveni 46.600 de euro

În exemplul Finax, dacă un cumpărător alege mașina second-hand și investește diferența de 10.000 de euro într-un portofoliu diversificat de ETF-uri, la un randament mediu ipotetic de 8% pe an, suma ar ajunge la aproximativ 21.600 de euro după zece ani.

După 20 de ani, aceeași sumă ar ajunge la aproximativ 46.600 de euro. Practic, diferența economisită la cumpărarea mașinii ar putea ajunge, în timp, să valoreze cât o altă mașină nouă. Calculul nu include însă taxe, comisioane sau inflație, iar randamentul de 8% este doar o ipoteză, nu o garanție.

Mașina nouă pierde bani din momentul în care o cumperi

Explicația este destul de simplă. O mașină este un bun care își pierde valoarea în timp, iar scăderea poate fi mai puternică în primii ani. Tocmai de aceea, o mașină de câțiva ani, bine întreținută și cu istoric clar, poate costa mult mai puțin decât una nouă fără să fie neapărat o alegere proastă.

Finax spune că oamenii ar trebui să se uite nu doar la rata lunară, ci și la cât din buget rămâne disponibil pentru economii sau investiții. Alegerea unei mașini mai ieftine poate elibera o sumă importantă care, lăsată să crească timp de mulți ani, ajunge să conteze mai mult decât diferența văzută inițial în showroom.

Asta nu înseamnă că orice mașină SH este mai bună

Calculul nu spune că o mașină second-hand este automat alegerea corectă. O mașină veche poate veni cu reparații mai dese, costuri de întreținere mai mari sau probleme ascunse, iar acestea pot mânca o parte din economia făcută la cumpărare.

Ideea este mai degrabă că prețul de achiziție nu ar trebui privit separat de restul finanțelor personale. Dacă diferența dintre două mașini este de 10.000 de euro, banii respectivi nu dispar pur și simplu din ecuație. Păstrați sau investiți, pot ajunge să valoreze mult mai mult peste 10 sau 20 de ani.