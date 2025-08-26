Ecaterina Tătărușanu, în vârstă de 12 ani, din Iași, pare să fie aproape de ieșirea dintr-un coșmar în care este captivă de când se știe. Chinurile copilei diagnosticate cu paralizie cerebrală ar putea fi curmate, dacă ar primi tratamentul recomandat de specialiștii austrieci care i-au studiat dosarul medical. Este vorba de un transplant cu celule stem recoltate de la bebeluși din SUA, procedură cu unică administrare, ce costă însă 13.500 de euro. O sumă mult prea mare pentru părinții Ecaterinei care, prin intermediul ,Fundației Ringier România, cer sprijinul oamenilor cu suflet.

„Vă implor să ne fiți alături să ne salvăm fetița!”

„Acest tratament este ultima speranță a Ecaterinei noastre într-o viață mai bună. La vindecare doar visăm, dar pentru o ameliorare a bolii suntem convinși că sunt speranțe mari… Asta ne spun și specialiștii care i-au studiat dosarul medical. Însă pentru a ajunge la acel transplant cu celule stem recoltate de la bebeluși din SUA avem nevoie de 13.500 de euro. Nici programarea la Clinica Kobinia Med, din Viena, nu o putem face fără un avans de 3.000 de euro. Suntem într-o situație disperată… În România, niciun medic nu a găsit vreo soluție pentru boala fetiței noastre. Cu ajutorul oamenilor cu suflet, Ecaterina ar putea face acel transplant și s-ar bucura de o altfel de viață, cu mai puțină suferință! De aceea, vă implor să ne fiți alături să ne salvăm fetița!”, este apelul disperat pe care Adriana, mama Ecaterinei, îl face prin intermediul Fundației Ringier România.

Recomandări Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Toți medicii ne-au spus că fetița noastră este mai leneșă”

Dramatica poveste de viață a Ecaterinei – aflată acum în programul de susținere al Fundației Ringier România -, și-a scris primele file chiar după naștere. Atunci, la maternitate, au apărut primele crize de apnee (n.r. – nici nu inspiri, nici nu expiri, se oprește respirația) însoțite de învinețire, episoade care au continuat și după ce fetița a ajuns acasă cu mama ei. Simptome care nu au dat de gândit niciunui medic care a consultat-o pe durata mai multor luni.

Abia la un an, când Ecaterina a fost dusă la medic pentru vaccin – așa cum fusese mama ei sfătuită -, un specialist în neuropsihiatrie a pus verdictul: copila suferă de paralizie cerebrală!

„Nu m-aș fi gândit niciodată la o asemenea nenorocire, cu atât mai mult cu cât toți medicii ne-au spus că fetița noastră este mai leneșă. Că de aceea, nu-și prea ține capul și nu are mișcările normale ale unui copilaș de vârsta ei, că nu se rostogolește…”, ne-a mai spus Adriana, mama Ecaterinei, care, împreună cu soțul ei, Paul, mai are alți doi copii.

Recomandări Salariile la Curtea de Conturi au crescut și cu 50% într-un singur an. Lefurile încasate de oamenii din structura de conducere

Până la 7 ani, Ecaterina a fost țintuită la pat

Prinsă în vâltoarea luptei cu paralizia cerebrală, Ecaterina nu s-a mai putut bucura de copilărie. Nu a mai învățat să vorbească și abia dacă își putea folosi mâinile și picioarele. Anii au trecut și în locul somnului de noapte au apărut lungi episoade în care copila scoate sunete numai de ea înțelese, râde sau plânge aparent fără motiv… Ca o mică compensație pentru că școala a rămas undeva departe de fetiță, părinții i-au adus acasă dascăli care să îi ofere educație prin jocuri ușor de înțeles de ea.

Până la 7 ani, Ecaterina nici măcar nu s-a dat jos din pat. Abia de la această vârstă fata a început, într-un efort supraomenesc, să se târască pentru a se deplasa…

Șanse zero în România

Toate încercările de a o trata în România s-au soldat cu eșecuri pentru că medicii de la noi nu i-au dat fetei nicio șansă de vindecare sau măcar de ameliorare a simptomelor maladiei cu care a fost diagnosticată când avea un an.

Așa, părinții copilei suferinde au ajuns să ceară ajutor în Austria, de la specialiștii Clinicii Kobinia Med, din Viena, care i-au și făcut o recomandare care ar putea schimba viața Ecaterinei. Este vorba de un transplant cu celule stem recoltate de la bebeluși din SUA ce pot fi injectate în corpul fetei bolnave. Numai că procedura regenerativă costă 13.500 de euro, bani pe care familia Ecaterinei nu îi are. De aceea, orice ajutor financiar oferit Ecaterinei este extrem de important.

Recomandări Primele orașe care vor cădea în cazul în care începe Al Treilea Război Mondial, conform inteligenței artificiale

„Fac un apel de suflet la toți aceia care vor auzi povestea fetiței mele. Este unica ei șansă să mai poată lupta cu boala. Acest transplant îi poate schimba viața, îi poate curma suferințele! Vă rog, ajutati-o pe Ecaterina!”, este strigătul de ajutor al mamei Ecaterinei.

Procedura de injectare a celulelor stem este unică

Medicina regenerativă este domeniul medicinei care se ocupă cu regenerarea, repararea sau înlocuirea celulelor, organelor sau țesuturilor bolnave ori deteriorate. Acest tip de medicină include generarea și utilizarea celulelor stem terapeutice, ingineria țesuturilor sau producerea de organe artificiale. Este vorba de o singură procedură de extracție a celulelor stem, de exemplu din măduva osoasă, și aplicarea lor prin puncție lombară. (n.r. – informații obținute de pe site-ul Clinicii Kobinia Med, din Viena).

Cei care doresc să o ajute pe Ecaterina o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «ECATERINA» sau folosind următorul cont al Fundației Ringier:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 – LEI

Donează prin SMS, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se reține o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA.

Citește mai multe despre copiii pe care FUNDAȚIA RINGIER îi sprijină de 13 ani la rubrica AJUTĂ COPIII

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE