Sumele implicate în acest proces sunt estimate la sute de milioane de euro

Dacă CJUE va decide că această taxă încalcă regulile europene, operatorii de jocuri de noroc din România ar putea fi scutiți de plata ei și ar putea solicita restituirea sumelor achitate în ultimii ani.

Cazul este coordonat de avocații Tudor Vidrean-Căpușan, doctor în drept și cadru universitar în drept fiscal, și Adrian Șandru, specializat în drept european și infracțiuni în mediul de afaceri.

Aceștia au reușit să obțină deschiderea procesului la CJUE, o realizare semnificativă în domeniul juridic.

Miza procesului împotriva taxei pe viciu

Decizia CJUE ar putea avea un impact major asupra bugetului de stat român. Sumele implicate sunt estimate la zeci sau chiar sute de milioane de euro. Acest aspect este deosebit de important în contextul actual de austeritate, când guvernul caută soluții pentru acoperirea deficitului bugetar.

Sesizarea la CJUE se referă specific la taxa pe viciu instituită prin OUG nr. 77/2009 pentru jocurile de noroc de tip slot-machine exploatate în săli. Curtea va analiza compatibilitatea acestei taxe cu Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, în special cu libertatea de prestare a serviciilor și cu principiile fiscale europene.

„Importanța dosarului este amplificată de contextul actual al măsurilor de austeritate și presiunilor pe bugetul de stat: dacă CJUE va stabili că taxa nu respectă dreptul Uniunii, foarte mulți operatori care au plătit această taxă în ultimii ani ar putea solicita restituirea sumelor achitate, împreună cu dobânzile aferente, generând un impact financiar considerabil pentru stat”, au explicat avocații coordonatori.

„Avem o experiență semnificativă în litigii strategice de acest tip și știm că procedurile sunt de lungă durată. Ne bucurăm însă că, în cele mai multe cazuri, reușim să recuperăm pentru contribuabili de bună-credință sumele achitate pentru taxe impuse de Guvern care nu respectă principiile dreptului european”, au mai adăugat ei.

Experiența anterioară a grupului de avocați

Tudor Vidrean-Căpușan și Adrian Șandru au menționat că în trecut au obținut hotărâri importante în domeniul fiscalității. Acestea includ cauze în care CJUE a limitat măsuri administrative excesive și a consolidat protecția operatorilor economici în raport cu autoritățile fiscale.

De asemenea, ei au avut succes în cazuri similare privind taxa pe viciu la alcool sau tutun. Experiența lor în acest domeniu oferă o perspectivă optimistă asupra șanselor de succes în cazul actual.

Avocații au subliniat că procedura de recuperare a sumelor plătite este complexă. Cu toate acestea, ei consideră că valoarea sumelor restituite, împreună cu dobânzile, poate restabili echilibrul și aduce echitate pentru operatorii economici afectați.

