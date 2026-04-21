Observatorii răspund diferit la această întrebare. Thomas Nilsson, șeful serviciului suedez de informații militare, afirmă: „Nu este un model de creștere sustenabil să produci echipamente pentru război care sunt apoi distruse pe câmpul de luptă”.

Războiul din Iran ar fi putut aduce venituri neașteptate din petrol în vistieria de război. Cu toate acestea, Nilsson vede o „problemă sistemică” a economiei ruse, care se manifestă inclusiv în sectorul în plină expansiune al industriei de apărare.

Aceasta înregistrează pierderi, dacă excludem producția de drone. Problemele constau în corupție și în dependența de creditele băncilor de stat, a declarat Nilsson pentru „Financial Times”.

Însă lumea nu trebuie să afle nimic despre aceste dificultăți. Șeful serviciului de informații afirmă că Rusia manipulează datele în mod sistematic. Aliații Ucrainei trebuie să vadă imaginea unei economii rusești reziliente.

Poate că nici Putin nu cunoaște adevărul

Este posibil ca însuși liderul rus, Vladimir Putin, să fie indus în eroare prin această metodă. „Putin nu realizează cât de rea e situațiaveconomică”, speculează Nilsson. El face referire la un „sistem” pe care Putin l-ar fi construit.

Mesajul implicit este acesta: președinții autoritari primesc de la subalternii lor informațiile pe care vor să le audă – și nu pe cele pe care ar trebui să le audă.

De exemplu, faptul că inflația reală din Rusia ar fi mai aproape de 15 procente, decât de cifra oficială de 5,86 la sută. „Pentru economia rusă există doar două scenarii posibile: un declin pe termen lung sau un șoc”, consideră Nilsson. Într-un fel sau altul, țara se îndreaptă către o „catastrofă financiară”.

„Provocări considerabile”

Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW) notează într-un raport actualizat: „Evaluările serviciului suedez de informații concordă cu analizele pe termen lung ale ISW”. Acestea vizează „provocările considerabile” cu care se confruntă economia Rusiei.

Este vorba, de asemenea, despre eforturile de mușamalizare. Totul pentru a crea impresia că Rusia poate continua războiul pe o perioadă nedeterminată. Asta deși, recent, Putin nici nu mai părea să depună atât de mult efort în acest sens.

Recent, el a recunoscut existența unor probleme economice. „În luna ianuarie a acestui an, produsul intern brut al Rusiei a fost cu 2,1% mai mic față de anul trecut”, a declarat Putin în cadrul unei ședințe de guvern. El a cerut măsuri ferme pentru a „reveni pe calea unei creșteri sustenabile”.

Bugetul Rusiei a înregistrat în ianuarie 2026 un deficit de 1,7 trilioane de ruble (22 de miliarde de dolari), potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor. Veniturile au scăzut cu aproape 12%, ajungând la 31 miliarde de dolari, în principal din cauza prăbușirii câștigurilor din exporturile de petrol și gaze cu 50%, până la aproximativ 5 miliarde de dolari.

Oligarhul Oleg Deripaska, un apropiat al liderului de la Kremlin Vladimir Putin, le-a cerut rușilor să strângă rândurile și să muncească mai mult, pe motiv că „lumea s-a schimbat”, relatează Fontanka.





