Autoritățile de la Londra vor colecta în acest an 771 de miliarde de lire sterline (859 de miliarde de euro), cu 56,6 miliarde de lire (63,1 miliarde de euro) mai puțin decât anul trecut și cu 102 miliarde (113,7 miliarde de euro) sub estimarea din luna martie, scrie MSN Money, care citează The Daily Mail.

În schimb, cheltuielile statului cresc în acest an cu 280,9 miliarde de lire sterline (313 miliarde de euro), până la 1.160 miliarde de lire (1.293 miliarde de euro).

Guvernul de la Londra a decis recent majorarea cu 2,5% a pensiilor în anul 2021.

Marele Îngheț din 1709

Scăderea încasărilor și majorarea puternică a cheltuielilor vin ca urmare a unei scăderi economice prognozate de 11,3% în acest an, ca urmare a pandemiei, conform datelor prezentate de Euronews.

Aceasta este „cea mai mare scădere în 300 de ani”, după Marele Îngheț din 1709, când Europa a fost cuprinsă de un ger puternic, ca urmare a activității solare anormale.

Veniturile din impozitul pe venit scad și ele cu 19,3 miliarde, ca urmare a creșterii șomajului și reducerii salariilor.

Impozitul pe profiturile corporațiilor va aduce și el mai puțin cu 14,3 miliarde de lire sterline, în vreme ce din accizele la carburanți se va strânge o sumă cu 5,7 miliarde de lire mai puțin.

Pe de altă parte, lucratul de acasă a dus la creșterea consumului de alcool, astfel că accizele pe alcool aduc cu 1,1 miliarde de lire mai mult la buget.

350 de miliarde de lire, evaporate

Documentul arată însă că efectele economice ale pandemiei se vor resimți puternic în anii următori: taxele colectate în perioada de cinci ani până în 2025 vor fi cu 350 de miliarde de lire sterline (390 de miliarde de euro) mai puțin decât estimările anterioare.

Marea Britanie va împrumuta în acest an o sumă-record de aproape 400 de miliarde de lire sterline, pentru a acoperi impactul pandemiei de coronavirus, a declarat ministrul de finanţe, Rishi Sunak, potrivit spotmedia.ro, care citează Reuters.

