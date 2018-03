Editorial de Claudiu Săftoiu. Congresul PSD – avanpremiera retragerii cu torțe

Scandalul din PSD, de dinaintea congresului de pe 10 martie, este de o nerușinare cum rar întâlnești în viața politică. PSD, direct responsabil de una dintre cele mai periculoase situații economice prin care trece România – inflația a crescut cu 4% doar în luna ianuarie, transferul contribuțiilor a bulversat grav mediul economic – arată cum se face politică grosier, la Palatul Paralmentului. Congresul extraordinar are loc la dorința lui Liviu Dragnea, din interese pur personale, străvezii. Dragnea știe că poate părăsi oricând partidul și își aranjează detaliile succesiunii, schimbând scaunele. Dar nu e așa ușor. Excluderea unei televiziuni de știri de la lucrările Congresului, interdicția unor membri de a candida pe funcțiile bob-numărat, dezvăluie decizii luate la nervi ce stau să crape.

Andronescu, Bănicioiu, Ștefănescu, Rădulescu – frustrații de serviciu

Încolțit de justiție și conștient de eventualitatea evacuării sale, Dragnea a îndemnat-o pe ”neconflictuala” Viorica Dăncilă să candideze pentru poziția numărul 2 din partid, deși recent tot el spunea că premierul României nu are timp pentru partid, are timp doar pentru țară. Tot pentru postul de președinte executiv s-a înscris Ecaterina Andronescu, și fostul ministru Nicolae Bănicioiu, critic deschis al lui Dragnea. Codrin Ștefănescu – un politician deranjat, care a propulsat și vânturat peste tot falsul de comunicare politică ”statul paralel”, până a ajuns să creadă și el în așa ceva – vrea secretar general, dar nu are dreptul să intre în cursă. Nici domnul ”mitralieră”, Cătălin Rădulescu, reclamă că nu are dreptul să candideze pe regiunea Muntenia, fiindcă sunt deja doi ”habarniști”, zice el, în cărți, Claudiu Manda și Florin Iordache.

Dragnea își securizează deciziile în partid, cu o nouă gardă pretoriană la vârf

Rostul congresului e străveziu: Liviu Dragnea își creează o ”gardă pretoriană” în jur, pentru zilele negre care vin pentru el și pentru partid. Securizarea PSD post-guvernare este obiectivul acestui congres extraordinar și intempestiv, care a bulversat total partidul. Este știut că viața într-un partid se desfășoară dintr-un congres, în altul. Atunci se fac alegeri, pe toate palierele și pentru toate funcțiile. Toți șefii din PSD se află acum în mandatul de 4 ani dintre congrese. Ori, un congres extraordinar, care are ca scop alegeri selective pentru anumite funcții, pe lângă că e total neuzual, îi frustrează la maximum pe deținătorii funcțiilor actuale. De ce atâta grabă? De ce irosim un congres extraordinar, pentru alegeri interne? S-s întreabat Ecaterina Andronescu.

Lovește și fugi – strategia PSD de a lovi cu guvernarea și a fugi, prin victimizare

Dar Liviu Dragnea știe cel mai bine de ce face alegeri interne, la jumătatea mandatului pesedist. Situația e neagră: cu 10% susținere publică în sondaje, politicianul Dragnea este o imensă dezamăgire pesedistă. Cu 29,5% procente în ultimul sondaj IMAS, PSD s-a prăbușit 17 procente, în doar doi ani de guvernare zevzecă. Guvernul a înălțat economia în sus, învârtind-o ca ciocârlia în zborul ei vertical. Urmează un picaj deja resimțit, în scumpirea accelerată a produselor. Și este începutul căderii. Dragnea își pune la adăpost influența în partid și partidul. Pentru că, după ce va fi făcut zob guvernarea și țara, PSD va fugi de răsponsabilitate și se va izola, în victimizare. Va fi ultimul act de lașitate al unei guvernări bezmetice și riscante.

Claudiu Săftoiu (autorul este doctorand în informații și securitate națională la Universitatea Națională de Apărare ”Carol I”. A fost Președinte-Director General al Televiziunii Române (2012 – 2013). A fost Director al Serviciului de Informații Externe (2006-2007). A fost consilier prezidențial (2004-2006). A publicat numeroase materiale de presă (interviuri, comentarii, analize politice și sociale, ca redactor șef-adjunct la ”Evenimentul Zilei” (1995-1998), ”Privirea” (1999-2000), ”Oameni în top” (2000-2003). A lucrat la PRO-FM, Radio Total (1991-1994). A fost trainer de presă la Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) și la Fundația pentru Pluralism (FpP), în perioada 2000-2004) și consultant politic în mediul privat. Este autor al primului manual de jurnalism politic din România: ”Jurnalismul politic – manipularea politicienilor prin mass-media, manipularea mass-media de către politicieni” (Editura Trei, 2003).

