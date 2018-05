VIDEO| Eduard Avramescu face sandvișuri cu ceafă de porc afumată cu lemn de butoi de whisky, într-o bucătărie pe roți

Eduard Alexandru Avramescu a învățat în Londra să pregătească astfel de sandvișuri. “În 2015, m-am dus în Londra să-mi continui studiile ca tattoo artist și, dintr-o greșeală, am ajuns în bucătărie. Inițial, am muncit pe fructe de mare, apoi am ajuns pe barbecue”, ne-a spus tânărul de 28 de ani. Prețul unui astfel de sandviș pornește de la 20 de lei.

Festivalul de la Romexpo se încheie luni, 28 mai

Eduard ne-a mai spus că afacerea cu bucătăria pe roți a început în urmă cu o lună. “În România, este aproape imposibil să ai un food truck (camion în care se gătește și se vinde mâncare – n.r.), din cauza legislației greoaie”, a adăugat el. Cu toate acestea, ca și alți pasionați de bucătărie, el încurajează conceptul.

Foarte populare mai ales în America, aceste mașini, adevărate bucătării pe roți, în care se face și se vinde mâncare, încep să ocupe tot mai mult teren și în România.

Cel mai mare festival de food trucks din țara noastră are loc la Romexpo, până pe 28 mai, la ora 23.00. Intrarea este liberă în fiecare zi, doar între orele 12:00 – 14:00. Prețul unui abonament pentru 25- 28 mai este de 35 de lei, iar biletul pentru o zi costă 17 lei.

