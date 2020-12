El e fotbalistul român care a cumpărat vaporul lui Ceaușescu! Un prieten l-a scufundat intenționat și a luat banii pe asigurare

Unul dintre ei este fostul jucător al lui Dinamo și al echipei naționale, și mai apoi antrenor și oficial de club, Ioan Andone. „Fălcosul”, așa cum este cunoscut de toată lumea fotbalului, a băgat un milion de euro în restaurantul unde au cinat Nikita Sergheevici Hrușciov și Nicolae Ceaușescu.

Restaurantul Corvinul

Vorbim despre un loc celebru de la începutul anilor 60 și asta în special pentru cina la care au participat Nikita Hrușciov, Gheorghe Gheorghiu-Dej și Nicolae Ceaușescu.

Ioan Andone a fost protagonistul unui scandal uriaș într-un meci din 1989, Dinamo-Steaua, când și-a dat jos pantalonii pe teren și a făcut semne obscene către tribuna oficială

„L-am cumpărat după ce-am câștigat campionatul cu CFR Cluj, în 2008. Am participat la o licitație, pentru că era o clădire istorică. E un complex inaugurat de Gheorghiu-Dej. Era un complex frumos, cu berărie, restaurant, cofetărie. A fost un lucru sentimental, nu pentru bani. L-am cumpărat cu 400.000 de euro, iar renovarea m-a mai costat încă 500.000 de euro. Acum funcționează doar la evenimente. Nunți, botezuri, întâlniri. Dacă vrei o ciorbă nu e deschis”, a declarat Ioan Andone în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, realizată de Ovidiu Ioanițoaia, la GSP.

În prezent, președinte la FC Voluntari, Andone spune că nu s-a îmbogățit: „E o investiție care îți aduce bani în funcție de numărul de evenimente. Și cu pandemia asta, vă dați seama… Am mai construit blocuri, am mai avut la Hunedoara un motel. Nu mi-a plăcut niciodată să trăiesc doar din fotbal. Eu toată viața am avut afaceri. Am început de când eram jucător. Eram acționar la un schimb valutar și atunci se câștigau bani”, a povestit Andone la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”.

„Am cumpărat vapoarele «Mărăști», «Mărășești», dar și «Sovata»”

Un alt fost fotbalist care a vrut să aibă un obiect care i-a aparținut lui Nicolae Ceaușescu este Alexandru Boc. Fostul jucător al celor de la Rapid a dezvăluit că după Revoluție s-a asociat cu un cipriot care avea o afacere demarată și închiria vapoare și marinari pentru toți armatorii din lume.

Alexandru Boc a fost unul dintre jucătorii importanți ai Rapidului și ai Craiovei

„Am băut o cafea cu cipriotul ăsta și mi-a spus ce afaceri are. «Ești omul de care am nevoie! Cât vrei salariu pe lună pentru afacere?». «2.000 de dolari!». «Nu, îți dau 5.000!». Am deschis un birou la Constanța și când am dat anunț pentru marinari era coadă până în stradă. Sute de oameni. Sute, sute. Împreună cu el am decis să închiriem «Mărăști» și «Mărășești», vapoarele. Am dat șpagă un BMW ca să ne dea vapoarele. Erau cele mai bune. Și mai era și vaporul lui Ceaușescu, «Sovata». Nu se atingea nimeni de el. L-am cumpărat. Ziceam că fac naveta pe mare Constanța-Istanbul”, își amintește Alexandru Boc, în aceeași emisiune a lui Ovidiu Ioanițoaia.

Toți banii pe care-i câștigasem i-am investit în reparații. Când l-am terminat era un bibelou frumos. Inclusiv motoarele le-am schimbat. Erau făcute la Fabrica de Armament de la Mizil. Sandu Boc:

Cum au păcălit firma de asigurări și le-au luat banii

Fostul fundaș, ajuns acum la 74 de ani, își amintește perfect zilele acelea. După ce-a reparat perfect vaporul lui Ceaușescu, «Sovata», Boc l-a închiriat unui neamț, dar i-a pus în contract o clauză care l-a făcut KO.

„După o vreme, a venit un neamț că vrea să-l închirieze. Pescuia între Mangalia și Constanța, scoici și melci. Le prelucra la Tulcea și le trimitea în Japonia. În contractul pe care l-am făcut pe un an am scris că «la terminarea contractului trebuie predat cu avizul Registrului Naval Român». El, fraierul, a calat și un motor. Când să-mi dea vasul, i-am arătat contractul! N-a mai obținut avizul ăla niciodată. Mi-a dat cât am vrut pe el și l-a lăsat aici. Eu l-am vândut unui prieten de-al meu. S-a dus la Mangalia, i-a făcut asigurare, dar după l-a băgat la fund și a luat banii pe asigurare”, povestește amuzat Sandu Boc.

Încă se fac licitații cu obiectele lui Ceaușescu

În noiembrie, o colecţie de cuţite de vânătoare, dintre care patru lucrate de fabricanţi locali din chiar trofeele de cerb vânate de Nicolae Ceauşescu, a fost scoasă la licitație. Colecţia fostului dictator comunist, mare pasionat de vânătoare, este asamblată în cadrul unei mape, însoţită de certificate de provenienţă RAAPPS, iar prețul de pornire a fost de 250 de euro și s-a adjudecat cu 800 de euro.

„El nu le folosea la vânătoare. Avea armele lui preferate”, a povestit pentru Libertatea, în 2018, Neculai Șelaru, directorul general al Asociaţiei Generale a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România.

Mai mult, una dintre mesele de şah din fosta colecţie Nicolae Ceauşescu s-a vândut și ea, tot la licitație. Prețul de pornire a fost de 500 de euro, dar a existat un cumpărător care a scos din buzunar 16.000 de euro!

Fostul dictator era mare pasionat de șah, dar și de jocul de cărți și diverse alte sporturi cu care își umplea timpul liber. Interesant, Ceaușescu obișnuia să fure la șeptic și se enerva foarte tare atunci când era bătut la câte o partidă de șah. Dezvăluirea a fost făcută, în trecut, de Ștefan Andrei, fost ministru de externe al României.

