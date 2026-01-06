„O situație gestionată în limitele de siguranță”

Într-un comunicat de presă, postat și pe pagina de Facebook a companiei, Elcen subliniază că „incidentul tehnic recent nu a reprezentat o avarie majoră, ci o situaţie gestionată în limitele de siguranţă ale unui sistem energetic vechi”.

Reprezentanţii Elcen afirmă că nu au oprit niciun moment furnizarea de agent termic, însă acesta a avut o temperatură mai mică decât cea solicitată de Termoenergetica. „Dacă agentul termic livrat de Elcen chiar şi la temperaturi mai scăzute ar fi distribuit de Termoenergetica exact aşa cum îl primeşte, disconfortul termic resimţit la consumatori nu ar fi unul major”, susţine Elcen.

Totodată, compania precizează că „eventualele zone în care furnizarea căldurii sau a apei calde a fost sau este încă sistată, nu au nicio legătură cu activitatea ELCEN, ci țin de funcționarea și starea rețelei de termoficare operată de Termoenergetica”.

Echipamentul a fost readus în funcţiune

Elcen a anunțat marți după-amiază că intervenţia tehnică asupra cazanului de abur nr. 4 din cadrul CET Bucureşti Sud a fost finalizată, iar echipamentul a fost readus în funcţiune în condiţii de siguranţă, conform procedurilor tehnice în vigoare.

Pe durata indisponibilităţii temporare a acestui grup energetic, arată compania, Elcean „nu a întrerupt niciun moment livrarea agentului termic către reţeaua de termoficare”. Astfel, CET Bucureşti Sud a funcţionat în permanenţă cu cazanul de abur nr. 3, turbina de abur nr. 3 şi două cazane de apă fierbinte, asigurând continuitatea producţiei de energie termică.

„Ca urmare a acestei configuraţii, temperatura agentului termic livrat de Elcen a fost mai redusă decât nivelul solicitat de operatorul reţelei de termoficare – Termoenergetica. În consecinţă, temperatura cu care a ajuns apa în calorifere sau la robinetele din locuinţe a fost mai scăzută, însă fără impact major asupra consumatorilor, din prisma activităţii ELCEN. Totuşi, facem următoarea precizare importantă: ELCEN livrează agentul termic până la limita centralei, de unde acesta este preluat şi distribuit către consumatori de Termoenergetica”, adaugă aceştia.

Apa se pierde în pământ

Ei atrag atenţia că „o mare parte din apa care pleacă din CET se pierde în pământ prin conductele vechi ale Termoenergetica”.

„Aceste pierderi afectează furnizarea agentului termic la consumatori. Dacă agentul termic livrat de Elcen chiar şi la temperaturi mai scăzute ar fi distribuit de Termoenergetica exact aşa cum îl primeşte, disconfortul termic resimţit la consumatori nu ar fi unul major. În acest context, este important de subliniat că eventualele zone în care furnizarea căldurii sau a apei calde a fost sau este încă sistată, nu au nicio legătură cu activitatea Elcen, ci ţin de funcţionarea şi starea reţelei de termoficare operată de Termoenergetica”, transmit reprezentanţii Elcen.

De asemenea, aceștia subliniază că exploatarea instalaţiilor din CET Bucureşti Sud „se desfăşoară în prezent într-un context tehnic dificil, influenţat şi de regimurile hidraulice din sistemul de termoficare operat de Termoenergetica, ce impun un regim de operare diferit faţă de parametrii normali de exploatare în CET”.

Ei mai arată că, în prezent, cantitatea de apa de adaos livrată în sistem din CET-urile Elcen, în locul apei care se scurge în pământ, depăşeşte 2.000 t/h.

Termoenergetica datorează Elcen 1,5 miliarde de lei

„Menţinerea pe termen lung a acestui regim de funcţionare afectează instalaţiile Elcen, obligate să opereze în condiţii anormale, şi conduce la deteriorări ireversibile ale echipamentelor energetice, cu impact major asupra siguranţei şi continuităţii producţiei de energie termică. Echipamentele din CET Bucureşti Sud funcţionează de peste 50-60 de ani, iar menţinerea lor în exploatare este rezultatul eforturilor continue ale specialiştilor Elcen în condiţiile unei subfinanţări îndelungate”, adaugă ei.

Potrivit sursei citate, datoria acumulată de Termoenergetica faţă de Elcen, de aproximativ 1,5 miliarde lei, pune o presiune economică majoră asupra companiei şi afectează capacitatea de a susţine mentenanţa, investiţiile şi plata furnizorilor.

Sute de blocuri din București au rămas fără apă caldă și căldură din cauza unei avarii la un cazan-turbină. Termoenergetica a anunțat duminică, pe Facebook, că defecțiunea la CET Sud – ELCEN, care aparține de Ministerul Energiei, a avut loc în această dimineață.

De această dată, problema a apărut la un cazan-turbină care încălzește sute de litri de apă, anunță reprezentanții companiei.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE