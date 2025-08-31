Critica față de măsurile guvernamentale

Lasconi, care a fost și candidat la alegerile prezidențiale, își exprimă îngrijorarea față de decizia de a tăia investițiile, considerând-o „cea mai mare greșeală într-o societate capitalistă”.

Ea evidențiază eforturile depuse în ultimii cinci ani pentru atragerea de fonduri europene și implementarea a peste 30 de proiecte de investiții în Câmpulung.

Lasconi i s-a adresat direct premierului Ilie Bolojan, punând sub semnul întrebării decizia de a opri proiectele finanțate din fonduri europene.

„Mă întreb ce ați fi făcut dacă vreunul dintre prim-miniștrii, din perioada în care ați fost primar, v-ar fi comunicat printr-o ordonanță, din pix, că nu veți mai continua proiectele pe fonduri europene?”, întreabă retoric Lasconi.

Ea subliniază complexitatea procesului de achiziții publice în România, menționând că o licitație poate dura până la doi ani. Cu o echipă redusă și numeroase proiecte în derulare, Lasconi consideră că situația fiecărei unități administrativ-teritoriale (UAT) ar trebui analizată individual.

Recomandări Situație strânsă la alegerile pentru Primăria Capitalei. Daniel Băluță, la egalitate cu Ciprian Ciucu. Cine vine după ei – Sondaj Avangarde

Proiecte blocate și consecințe pentru comunitate

Lasconi oferă exemple concrete de proiecte afectate, cum ar fi construcția primei creșe din municipiu și a pieței centrale agroalimentare. Ea descrie dificultățile întâmpinate în deblocarea proiectului pieței, care a fost amânat timp de zece ani din motive politice.

„După 15 ani credeam că blestemul pieței se va sfârși. Nu ai cum să blochezi un proiect extrem de urgent pentru o comunitate. Toți producătorii stau în frig și în ploaie pentru că noi ne-am făcut datoria din contractul cu MDLPA și am demolat piața” explică primarul din Câmpulung Muscel.

Îngrijorări sociale și economice

Lasconi atrage atenția asupra impactului social al măsurilor de austeritate, menționând creșterea TVA și temerile cetățenilor legate de securitatea financiară și locurile de muncă.

Ea avertizează că, fără o revizuire a ordonanței care afectează proiectele pe fonduri europene, există riscul ca la alegerile parlamentare din următorii ani să se formeze o majoritate izolaționistă.

„Nu vreau să am dreptate, dar dacă nu revizuiți ordonanța ucigătoare de proiecte pe fonduri europene, dacă nu vă temperați cu măsurile absurde făcute din birou, peste trei ani la alegerile parlamentare există riscul să ne trezim cu o majoritate izolaționistă. De acolo și până la dictatură mai e doar un pas”, avertizează Lasconi.

Recomandări Cum s-a schimbat în doar câteva zile discursul guvernului și al președintelui față de pensiile magistraților: „Au muncit anii ăştia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din ţări europene”

Apel la rațiune și analiză detaliată

În încheierea mesajului său, primarul din Câmpulung face un apel la rațiune, cerând o analiză atentă a situației din fiecare UAT. Ea subliniază importanța evaluării nevoilor comunităților și menținerii investițiilor pentru dezvoltarea pe termen lung a României.

„Domnule Bolojan, apelez la rațiune, la omul care știu că sunteți: acțiunile dumneavoastră de acum pot schimba în rău România următoarelor decenii! Analizați situația din fiecare UAT. Nu matematic! Analizați-o în funcție de nevoile comunităților și nu renunțați la investiții”, conchide Lasconi.