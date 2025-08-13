Tânărul este de părere că inteligența artificială nu va depăși prea curând omul, însă are potențialul de a sprijini munca oamenilor și de a fi integrată în viața de zi cu zi. 

„Este o reușită foarte importantă pentru mine, deoarece sunt pasionat de acest domeniu de foarte mulți ani. În general, mă pasionează tot ce ține de Informatică și Matematică. Medalia de bronz reprezintă o confirmare a muncii mele și a unui efort îndelungat”, a declarat Ștefan-Alexandru Asandei, pentru „Ziarul de Iași”. 

De asemenea, acesta a povestit că încă de când a început gimnaziul a fost pasionat de Informatică și Matematică. Apoi, a apărut inteligența artificială, o combinație între cele două pasiuni ale sale.

„M-a fascinat încă de la început câte drumuri poți să descoperi îmbinând cele două domenii”, a precizat elevul. 

S-a pregătit singur pentru olimpiadă, lucrând pe probleme propuse de Comisia Națională și folosind resurse online, dar și cu sprijinul unor experți contactați de profesoara sa de la școală, întrucât materia nu există în programa școlară. 

Tânărul a trecut în clasa a XII-a la Colegiul Național din Iași. După liceu are în plan să studieze Automatică și Calculatoare la o facultate din străinătate. 

De asemenea, acesta a participat în anii de liceu la numeroase competiții – Olimpiada de Informatică, Olimpiada de Informatică Aplicată AcadNet, Olimpiada de Inovare și Creație Digitală InfoEducație. Aceasta a fost însă prima ediție a Olimpiadei de Inteligență Artificială la care a luat parte, fiind totodată prima ediție organizată în România. 

De asemenea, România a obținut rezultate remarcabile la cea de-a 16-a ediție a Turneului Internațional Avansat de Informatică (IATI), desfășurat în Bulgaria, între 9 și 13 aprilie 2025. Elevii români s-au întors acasă cu o medalie de aur și șapte de argint, potrivit Ministerului Educației.

