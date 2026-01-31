Cel care a găsit tânăra a fost un coleg. Fata care stătea în gazdă nu îi mai răspundea la telefon mamei ei si aceasta l-a rugat să verifice, potrivit Tulcea Noastră.

„Un echipaj de poliție din cadrul Poliției Municipiului Tulcea, împreună cu un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Tulcea, s-au deplasat de urgență la fața locului unde au constatat că cele sesizate se confirmă. Persoana decedată a fost identificată ca fiind o tânără, de 18 ani, domiciliată în localitatea Babadag, județul Tulcea”, au transmis reprezentanții IPJ Tulcea.

Cu doar câteva zile inainte de nenorocire, tânăra ar fi postat pe social media mai multe mesaje mai ciudate.

Potrivit presei locale, nu este prima dată când Raluca ar fi încercat să își pună capăt zilelor. Din păcare, de data aceasta cel mai negru scenariu s-a adeverit.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele și cauzele decesului. Raluca, așa cum o cunoșteau apropiații, era descrisă ca o tânără liniștită, dar care se confrunta cu dificultăți emoționale. Pierderea sa a zguduit nu doar familia și prietenii, ci și întreaga comunitate locală.

Mama fetei a postat pe rețelele sociale mesaje sfâșietoare: „De ce, sufletul și viața noastră ne-ai lăsat într-un întuneric pe viață?! De ce ai plecat, suflețelul nostru de lângă noi?”

Inspectoratul Școlar Județean Tulcea a transmis un comunicat în care își exprimă compasiunea pentru familia îndurerată, colegii și cadrele didactice afectate de pierderea tinerei: „Cu profundă tristețe, Inspectoratul Școlar Județean Tulcea anunță decesul unei eleve dintr-o unitate de învățământ din județul nostru, un eveniment tragic petrecut în data de 30 ianuarie 2026. În aceste momente dificile, ne exprimăm compasiunea și solidaritatea profundă față de familia îndurerată, colegi, cadre didactice și față de toți cei afectați de această tragedie.”

