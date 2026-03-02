Cristina Chiriac este propunerea ministrului Justiției pentru funcția de procuror general

Ministerul Justiției a propus-o oficial pe Cristina Chiriac pentru funcția de procuror general al României. Aceasta vine de la conducerea serviciului teritorial Iași al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), având o experiență vastă în domeniu.

Radu Marinescu a evidențiat motivele selectării Cristinei Chiriac, preferând-o în fața contracandidatului Bogdan Ciprian Pîrlog. Marinescu a subliniat calitățile profesionale, manageriale și strategice ale acesteia:

„Doamna procuror dispune de o experiență profesională vastă și de înalt nivel, dublată de o pregătire juridică remarcabilă, precum și de reale aptitudini manageriale. Acestea sunt demonstrate atât prin activitatea desfășurată într-o funcție de conducere în cadrul DNA, cât și prin conținutul proiectului prezentat, al lucrărilor depuse și al susținerilor formulate în fața comisiei de interviu”, a declarat ministrul.

Marinescu a apreciat capacitatea Cristinei Chiriac de a folosi instrumente moderne și o abordare strategică pentru combaterea corupției, precum și implicarea sa în promovarea unei culturi organizaționale bazate pe etică și integritate.

Ce experiență are Cristina Chiriac, propunerea pentru funcția de procuror general

Cristina Chiriac, cu o carieră de 17 ani în magistratură, a activat între 2010 și 2015 în cadrul Parchetelor de pe lângă Judecătoriile Bârlad și Vaslui. Ulterior, din august 2015, s-a alăturat DNA Iași, unde a devenit procuror-șef serviciu în 2022. Șefa DNA Iași a amânat ancheta lui Corneliu Bîrlădeanu și a organizat flagrantul la Dumitru Buzatu.

În timpul interviului de selecție, aceasta a explicat motivele candidaturii sale, subliniind nevoia de consolidare a Ministerului Public.

„Candidez pentru funcția de procuror general din convingerea că experiența mea managerială și profesională poate fi valorificată pentru consolidarea funcționării instituției într-un context dificil și în continuă schimbare (…) Proiectul este construit în jurul unei nevoi reale: Consolidarea Ministerului Public ca instituție stabilă, coerentă și eficientă”, a declarat Chiriac.

Ce avere are Cristina Chiriac

Potrivit declarației de avere din 2024, Cristina Chiriac deține, alături de soțul său judecător, 14 terenuri în județele Iași și Vaslui, un apartament în Iași, un apartament și două case în Vaslui, potrivit Hotnews.ro. De asemenea, aceasta a declarat o colecție de bijuterii și ceasuri în valoare de 6.500 de euro.

În conturile bancare și fondurile de investiții, Chiriac a raportat economii de 110.000 de euro, dar și un împrumut de 80.000 de euro, scadent în 2046. Salariul său anual declarat se ridică la aproximativ 63.000 de euro.

Cine sunt procurorii propuși de ministrul Justiției pentru șefia DNA, DIICOT și a Parchetului General

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat luni, 2 martie 2026, numele procurorilor propuși pentru conducerea celor mai importante instituții de urmărire penală din România. Propunerile au fost făcute după selecția și interviurile susținute de 18 candidați în fața comisiei constituite la Ministerul Justiției.

Pentru funcția de procuror general al Parchetului General a fost propusă Cristina Chiriac, iar pentru adjunct a fost propus Marius Voineag.

În ceea ce privește Direcția Națională Anticorupție (DNA), propunerea pentru funcția de procuror-șef este Ioan-Viorel Cerbu, iar pentru cele două funcții de procuror-șef adjunct au fost nominalizate Marinela Mincă și Marius Ionel Ștefan.

La Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), propunerea pentru șef este Codrin-Horațiu Miron, iar pentru cei doi adjuncți au fost propuși Alex Florența și Gill-Julien Grigore-Iacobici.

Care sunt pașii următori pentru aprobarea prepunerilor anunțate de ministrul Justiției

Următorul pas este ca aceste propuneri motivate să fie trimise Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru aviz consultativ și apoi să ajungă la președintele României, Nicușor Dan, care va decide dacă le aprobă sau nu.

În prezent, posturile de conducere sunt ocupate de procurori al căror mandat urmează să expire în această primăvară, iar schimbările ar marca o nouă conducere pentru cele trei instituții cheie în lupta împotriva infracționalității.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE