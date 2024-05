Elevii au aprins torțe și artificii, de bucurie că au absolvit, și au dat foc școlii, la Podgorica | VIDEO

Incidentul a avut loc pe 17 mai, în jurul orei locale 10.00. La evenimentul la care s-au aprins artificii și torțe și s-au aruncat petarde au participat toți absolvenții claselor a 9-a.

Potrivit directoarei Ivana Milici, petrecerea „incendiară” nu fusese autorizată, dar existau „semnale” că va avea loc pe rețelele sociale.

„Știam că ei sărbătoresc deja în mod tradițional în fiecare an și se concurează pe rețelele de socializare pentru a vedea cine are torța cea mai tare și a cui petrecere va fi mai spectaculoasă, dar nu credeam că se va ajunge la așa ceva. În primul rând, ar trebui căutați oamenii care le-au vândut torțele și materialele pirotehnice”, a spus directoarea.

„Vom vedea care vor fi măsurile educaționale, ei sunt încă elevi ai școlii noastre”, a adăugat Milici.

Din fericire, toată lumea s-a autoevacuat din școală și nu au fost răniți.

Pompierii, care au sosit cu 5 echipe de intervenție, au reușit să stingă focul care cu cuprinsese acoperișul și sălile de clasă de la etaj. Prejudiciul urmează a fi calculat.

#BREAKING #Montenegro JUST IN: Graduates accidentally set fire to the roof of an elementary school in Podgorica with torches they lit to celebrate the end of the school year. Students and employees were evacuated.



