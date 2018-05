Elevul Răzvan Ursu din Constanța, medaliat cu aur la Olimpiada Asiatică de Fizică

“A fost greu pentru că au fost concurenţi redutabili. Subiectele au fost grele şi nu de puţine ori se spune că subiectele de la olimpiada de fizică a ţărilor asiatice sunt mai grele decât cele de la olimpiada internaţională”, a spus elevul în cadrul conferinței de presă.

“Îmi propun să studiez mai departe în Germania. Pentru licenţă vreau să urmez facultatea de inginerie electrică şi tehnologia informaţiei, urmând ca după aceea la master şi la doctorat să mă axez mai mult spre zona de aerospaţială”, a povestit Răzvan Ursu.

Profesorul de fizică Ion Băraru de la Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân a spus în cadrul conferinţei de presă că îl cunoaşte pe Răzvan Ursu de când acesta era în clasa a V-a.

“L-am cunoscut pe Răzvan când era în clasa a cincea şi şi am început o colaborare fructuoasă. Încă din clasa a cincea am mers împreună la NASA, la un concurs la care a câştigat primul premiu şi după aia a câştigat foarte multe. El încheie liceul cu o medalie de aur care este încununarea muncii pe care a desfăşurat-o. Rezultatele lui la fizică sunt excepţionale. A câştigat în fiecare an premii şi menţiuni, la concursul de la NASA, în fiecare an premii şi menţiuni la concursul de robotică, de rovere, de sateliţi. Este o personalitate extrem de complexă şi are o deschidere culturală deosebită”, a afirmat profesorul Ion Băraru.

