Celebra publicație bisăptămânală, cunoscută pentru coperțile sale cu semnificație istorică, vine cu această imagine în contextul în care Trump i-a acordat lui Musk – prin Departamentul pentru eficiență guvernamentală, DOGE – puteri excepționale, cu scopul declarat de a reduce cheltuielile și numărul de angajați federali.

Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională, USAID, este printre „victimele” cele mai proeminente. Trump a anunțat desființarea ei, după ce a spus că este condusă de „nebuni radicali”.

Elon Musk's war on Washington.



