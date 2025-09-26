Detalii despre întâlnirile lui Epstein

În documentele publicate, există o referință la o posibilă călătorie a lui Elon Musk pe o «insulă» în 2014. De asemenea, se menționează că Peter Thiel ar fi luat prânzul cu Epstein în 2017, iar Steve Bannon ar fi luat micul dejun cu acesta în 2019, cu doar câteva luni înainte de moartea lui Epstein, potrivit Axios.

Sara Guerrero, purtătorul de cuvânt al democraților din Comisia de Supraveghere, a declarat: „Ar trebui să fie clar pentru fiecare american că Jeffrey Epstein era prieten cu unii dintre cei mai puternici și bogați bărbați din lume.”

Importanța documentelor

Aceste documente fac parte dintr-un lot de 8.544 de documente predate comisiei ca răspuns la citația emisă către „Moștenirea Epstein” în august. Ele includ jurnale telefonice, jurnale de zbor, programe zilnice și registre financiare.

Cu toate acestea, documentele nu leagă pe niciunul dintre bărbații menționați de activități criminale sau comportament necorespunzător. Axios menționează că relațiile lui Epstein cu Bannon, Thiel și Musk au fost raportate anterior, dar aceste documente specifice nu au fost făcute publice până acum.

Reacții și controverse

Republicanii din comisie au acuzat democrații de „alegerea preferențială” a documentelor, susținând că aceștia ascund informații care ar putea implica oficiali democrați. Un purtător de cuvânt republican a declarat pentru Axios: „Este regretabil că democrații continuă să selecteze fără sens documente și să politizeze această investigație.”

Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre
Recomandări
Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre

Pașii următori

Comisia intenționează să publice calendare, jurnale de apeluri și registre de numerar necenzurate din moștenirea lui Epstein, odată ce numele victimelor vor fi redactate.

Aceste noi dezvăluiri continuă să aducă în prim-plan complexitatea rețelei de relații a lui Jeffrey Epstein și impactul acesteia asupra unor figuri proeminente din diverse domenii. Investigația rămâne în desfășurare, cu promisiunea de a aduce mai multă transparență și responsabilitate în acest caz controversat.

Donald Trump, figura centrală din cazul Epstein

Președintele se confruntă cu presiuni crescânde, inclusiv din partea propriilor susținători și din interiorul Partidului Republican, pentru mai multă transparență în ceea ce privește rezultatele investigațiilor legate de Epstein.

Parlamentarii americani au făcut public un „album aniversar” oferit lui Jeffrey Epstein în 2003. Acesta conține și o scrisoare atribuită președintelui SUA, Donald Trump care include și desenul corpului unei femei care sugerează o posibilă infracțiune.

Albumul face parte dintr-un set de documente care includ testamentul lui Epstein și agenda sa personală. Aceasta conține contacte ale unor personalități din întreaga lume, inclusiv membri ai familiilor regale, celebrități și politicieni.

Casa Albă a negat autenticitatea presupusei scrisori de la Trump, care conținea și desenul corpului unei femei. Oficialii au declarat că „președintele nu a făcut acest desen și nu l-a semnat”, potrivit BBC.

Cine a fost Jeffrey Epstein, omul care bântuie politica americană

Jeffrey Epstein, un om de afaceri american, a fost acuzat că a condus timp de ani de zile o rețea de trafic sexual în care minore erau recrutate, manipulate și abuzate. Fetele, unele chiar de 14 ani, erau atrase sub pretexte false și exploatate sexual în reședințele lui din SUA și alte locații.

Jeffrey Epstein a murit în 2019 într-o închisoare din New York, după ce s-a sinucis în celulă. Cazul său a generat numeroase teorii ale conspirației, iar susținătorii lui Trump consideră că guvernul ascunde legăturile acestuia cu figuri influente.

