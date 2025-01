Elon Musk și-a schimbat numele pe rețeaua X, fostă Twitter. Acum îl cheamă Kekius Maximus

De asemenea, Elon Musk, un apropiat al viitorului președinte american Donald Trump, și-a actualizat și poza de profil cu personajul Pepe the Frog, o memă asociată uneori cu grupuri de extremă dreapta.

„Kekius” poate să fie o latinizare a cuvântului „kek”, un termen asemănător cu „laugh out loud” (râd în hohote), popularizat de gameri. „Kek” este, de asemenea, numele zeului egiptean al întunericului, care este uneori reprezentat cu un cap de broască.

„Maximus” poate fi asociat cu numele personajului eroic interpretat de Russell Crowe în filmul Gladiator, Maximus Decimus Meridius.

„I am Kekius Maximus, CEO of Tesla, SpaceX, and X, servant to the vision of human progress. Father of many innovations, husband to the idea of interplanetary life. And I will achieve my goals, in this era or the next.”@elonmusk 🤣🤣 pic.twitter.com/ALdsceaaSY