Elon Musk și Mark Zuckerberg sugerează că sunt dispuși să se lupte într-o cușcă

Elon Musk, în vârstă de 51 de ani, a publicat pe Twitter, platforma sa socială, un mesaj în care a afirmat că este „dispus să se bată în cușcă” cu șeful Meta, compania-mamă a Facebook și Instagram.

„Trimite-mi locația”, a fost replica postată de Zuckerberg, 39 de ani, pe Instagram, alături de o captură de ecran cu tweet-ul lui Musk.

La acest mesaj, proprietarul Twitter a răspuns cu „Vegas Octagon”, locul unde se desfășoară meciurile din Ultimate Fighting Championship (UFC), în Las Vegas.

„Am o mișcare grozavă pe care o numesc «The Walrus», în care mă întind deasupra adversarului meu și nu fac nimic”, a scris Musk tot într-o postare pe Twitter, după care a publicat scurte videoclipuri cu morse, ceea ce, notează BBC, poate sugera că provocarea sa pentru șeful Facebook nu este tocmai serioasă.

I have this great move that I call “The Walrus”, where I just lie on top of my opponent & do nothing