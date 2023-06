Purtând un costum auriu şi ochelari cu lentile roşii, Elton John a fost aclamat de spectatori când a apărut pe scenă, înainte de a se așeza la pian şi de a interpreta cântecul „Pinball Wizard”, a notat AFP, preluată de Agerpres.

Elton John a cântat piesa „The Bitch is Back”, apoi s-a adresat spectatorilor: „Este o seară foarte specială şi emoţionantă pentru mine, acesta este probabil ultimul meu spectacol în Anglia, în Marea Britanie, aşa că am tot interesul să cânt bine”.

Apoi, legendarul pianist a interpretat o serie de hituri din repertoriul său, precum „Your Song”, „Candle In The Wind”, „Crocodile Rock” şi „I’m Still Standing”.

Starul britanic a încheiat într-o manieră spectaculoasă concertul său de la Glastonbury, interpretând cântecul „Rocket Man”, finalizat cu un solo energic la pian şi un foc de artificii.

În timpul show-ului, despre care a spus că nu îl va uita niciodată, cântărețul britanic le-a mulţumit spectatorilor pentru faptul că s-au îmbrăcat elegant pentru această ocazie specială şi pentru „cei 52 de ani de iubire şi de loialitate”.

„A fost cel mai bun moment din viaţa mea. Nu vă voi uita niciodată, sunteţi în mintea mea, în inima mea şi în sufletul meu, aţi fost incredibili”, a spus Elton John.

Marele artist îşi va încheia turneul internaţional de adio pe 8 iulie, la Stockholm

