Elton John şi-a anunţat plecarea de pe Twitter printr-un mesaj adresat celor 1,1 milioane de urmăritori.

„Toată viaţa mea am încercat să folosesc muzica pentru a aduce oamenii împreună. Cu toate acestea, mă întristează să văd cum dezinformarea este acum folosită pentru a ne diviza lumea”, a transmis starul.

Elton John a adăugat: „Am decis să nu mai folosesc Twitter, având în vedere modificarea recentă a politicii care va permite dezinformării să crească necontrolat”.

All my life Ive tried to use music to bring people together. Yet it saddens me to see how misinformation is now being used to divide our world.



Ive decided to no longer use Twitter, given their recent change in policy which will allow misinformation to flourish unchecked.