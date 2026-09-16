eMAG schimbă programul Genius și introduce, de la 1 octombrie 2026, trei tipuri de abonamente, cu prețuri și beneficii diferite. Cel mai ieftin plan costă 69,99 de lei pe an, în timp ce abonamentul Elite ajunge la 69,99 de lei pe lună și include, printre altele, Apple TV și beneficii extinse în Glovo și Voxa, conform Economedia.

eMAG schimbă abonamentele Genius

Programul Genius va fi reorganizat în trei variante: Light, Premium și Elite. Fiecare abonament vine cu un set diferit de beneficii, de la livrări gratuite la acces la servicii de streaming și platforme partenere.

Cea mai accesibilă opțiune este Genius Light, care va costa 69,99 de lei pe an sau 12,99 de lei pe lună.

Abonamentul include trei livrări gratuite pe lună la punctele de ridicare pentru comenzile eMAG și Fashion Days, oferte Genius Deals și Black Friday, precum și reduceri la parteneri.

Genius Premium costă 199,99 de lei pe an

Varianta intermediară, Genius Premium, va avea un preț de 199,99 de lei pe an sau 24,99 de lei pe lună.

Clienții vor beneficia de livrări gratuite nelimitate la eMAG, atât prin curier, cât și la punctele de ridicare. Pachetul include și Genius Duo, cinci livrări gratuite pe lună în Glovo și o carte gratuită lunar în Voxa.

Sunt incluse șase subscripții: eMAG, Glovo, Fashion Days, Freshful, Flip și Voxa.

Genius Elite ajunge la 70 de lei pe lună

Cel mai scump plan este Genius Elite, disponibil pentru 699,99 de lei pe an sau 69,99 de lei pe lună.

Acesta oferă livrări gratuite nelimitate la eMAG și beneficii extinse în Glovo. În plus, clienții primesc acces la Apple TV, abia lansat în România, și două cărți gratuite pe lună în Voxa.

Pachetul include șapte subscripții: eMAG, Glovo, Apple TV, Fashion Days, Freshful, Flip și Voxa.

Potrivit informațiilor transmise de eMAG, abonamentul Elite va fi disponibil în curând.

Ce conțin cele trei noi abonamente eMag Genius

Ce se întâmplă cu actualii abonați Genius

Clienții care au activată reînnoirea automată vor trece la Genius Premium Anual. Din 27 decembrie 2026, abonamentul se va reînnoi la prețul de 199,99 de lei pe an.

În același timp, Genius Family va deveni Genius Duo, însă această facilitate va fi disponibilă doar pentru abonamentele Premium și Elite.