Apple TV s-a lansat oficial în România: cât costă abonamentul lunar și cât durează perioada gratuită de probă

Apple TV este acum disponibil în România, oferind utilizatorilor acces la o selecție exclusivă de seriale și filme originale premiate. Abonamentul poate fi activat începând de astăzi, la un preț de 39,99 lei pe lună sau 349 lei pe an, prin aplicația Apple TV sau pe site-ul serviciului.

Selecție de conținut premiat

Serviciul de streaming Apple TV aduce în premieră pentru publicul din România producții originale variate, de la seriale de comedie și dramă, la documentare și filme de lungmetraj.

Printre titlurile disponibile de astăzi pe Apple TV se numără comediile premiate cu Emmy „The Studio”, „Ted Lasso” și „Widow's Bay”, dar și dramele „Severance” și „Pluribus”.

De asemenea, utilizatorii pot urmări filme precum „CODA”, câștigător al Premiului Oscar pentru cel mai bun film, și „F1”, cel mai profitabil film sportiv din istorie.

Disponibilitate pe multiple device-uri

Apple TV poate fi accesat pe o gamă extinsă de device-uri, inclusiv iPhone, iPad, Apple TV 4K, Mac, televizoare smart de la producători precum Samsung, LG, Sony, Vizio și TCL, console de jocuri precum PlayStation și Xbox, dar și prin dispozitive Roku, Amazon Fire TV sau Chromecast cu Google TV.

De asemenea, utilizatorii pot accesa serviciul și prin browser.

Beneficii pentru noii abonați

Noii utilizatori beneficiază de o perioadă de probă gratuită, vreme de șapte zile. Mai mult, cei care achiziționează și activează un device Apple nou, cum ar fi iPhone, iPad, Apple TV 4K sau Mac, primesc gratuit trei luni de acces la Apple TV, conform informațiilor oferite de companie.