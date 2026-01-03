Capitala Spaniei – epicentrul exilului venezuelean

Telefoanele venezuelenilor din Spania au sunat neîncetat sâmbătă dimineață, mulți dintre ei fiind încă în stare de șoc și nevenindu-le să creadă ce s-a întâmplat. Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați de trupele americane și scoși din Venezuela. Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a declarat că președintele venezuelean Nicolás Maduro și soția sa au fost puși sub acuzare în districtul sudic al New Yorkului, fiind acuzați pentru narcoterorism.

„Am așteptat acest moment timp de 26 de ani și am plâns mult”, a precizat Carlos Rangel, un venezuelean stabilit în Madrid, pentru ziarul spaniol El Mundo. Când a citit știrea că Statele Unite l-au capturat pe Nicolás Maduro și pe soția acestuia, bărbatul a răsuflat ușurat: „Vrem să-i vedem pe Maduro și pe soția lui în închisoare în Statele Unite. Și întregul regim”.

În Spania locuiesc peste 400.000 de venezueleni, iar jumătate dintre ei în Madrid, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. De fapt, capitala Spaniei a devenit epicentrul exilului venezuelean, iar aici s-au stabilit politicieni precum opozantul Leopoldo López și soția lui, Lilian Tintori, sau Edmundo González.

Venezuelenii din Madrid visează la alegeri libere în țara lor

Carlos Rangel, care deține un magazin în Madrid, visează acum la alegeri libere în Venezuela. El nu pune la îndoială metodele folosite de președintele Donald Trump pentru a bombarda țara sa, deoarece susține că aceasta era singura modalitate de a-l înlătura pe Maduro.

„Nimeni nu-i iubea. Aveau doar arme și nu i-am putut înlătura decât cu arme. Nu exista altă modalitate”, afirmă el categoric. El mai adaugă: „Îi suntem infinit recunoscători lui Trump. Stânga va continua să trăiască cu povestea invaziei străine, dar nu exista altă modalitate de a-i elimina pe acești criminali”.



Și Betty Alonso, o venezueleană care deține în capitala Spaniei o brutărie, este încântată de vestea capturării președintelui Maduro.

„Sunt foarte optimistă în legătură cu tot ce se întâmplă. A fost o intervenție chirurgicală. Au mers în locurile unde se aflau armele iraniene, rusești și chinezești”, afirmă ea.

Aceasta spune că totul a început cu acordarea „Premiului Nobel pentru Pace” Maríei Corina Machado: „Atunci a început lumina pentru Venezuela”.

Președintele Venezuelei Nicolas Maduro, în vârstă de 63 de ani, este succesorul lui Hugo Chávez din 2013 și liderul unui regim tot mai izolat pe scena internațională.



