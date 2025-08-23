Emine Erdogan s-a inspirat din gestul recent al Melaniei Trump, care a adresat o scrisoare lui Vladimir Putin despre copiii din Ucraina și Rusia. În mesajul său, prima doamnă turcă a scris: „Am încredere că sensibilitatea importantă pe care ați arătat-o față de cei 648 de copii ucraineni … se va extinde și asupra Gazei”.
În continuarea scrisorii, Emine Erdogan a subliniat importanța momentului actual: „În aceste zile, când lumea trăiește o trezire colectivă și recunoașterea Palestinei a devenit o voință globală, cred că apelul dumneavoastră în numele Gazei ar îndeplini o responsabilitate istorică față de poporul palestinian”.
Scrisoarea vine în contextul unei crize umanitare severe în Gaza. Un raport recent al unui monitor global al foametei a declarat oficial starea de foamete în orașul Gaza și zonele înconjurătoare. Acest lucru a intensificat presiunea asupra Israelului pentru a permite intrarea mai multor ajutoare în teritoriul palestinian.
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins raportul, numind-l o „minciună sfruntată”. El a susținut că Israelul are o politică de prevenire a foametei.
Războiul din Gaza a început pe 7 octombrie 2023, când Hamas a atacat sudul Israelului. De atunci, conform Reuters, campania militară israeliană a dus la pierderi semnificative de vieți omenești în Gaza.
