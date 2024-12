În anul 2024, Elena Lasconi a devenit președinte al Uniunii Salvați România (USR) și a decis să candideze la președinția țării. Ea a reușit să se claseze pe poziția a doua în primul tur al alegerilor, după candidatul independent Călin Georgescu. Astfel, cei doi se bat în al doilea tur pentru scaunul de la Cotroceni.

Înainte de a intra în politică, pe lângă faptul că a prezentat știrile de la PRO TV, Elena Lasconi a participat și la mai multe emisiuni ale postului din Pache Protopopescu.

A câștigat MasterChef

În anul 2013, ea și-a făcut apariția la „MasterChef – Proba celebrității”, emisiune pe care a și reușit să o câștige. Astfel, ea a obținut trofeul și a pus mâna pe marele premiu în valoare de 50.000 de euro, din care a donat o jumătate.

Doi ani mai târziu, în anul 2015, Elena Lasconi a plecat în Africa de Sud, acolo unde a participat la prima ediție a show-ului „Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Ea a rezistat 14 zile în junglă, iar publicul a decis să o trimită acasă, în urma votului.

„Am privit mai mult ca niciodată cerul, copacii, frunzele și vietățile din junglă. Am avut momente de liniște profundă cu mine însămi și am simțit că sunt mult mai aproape de Dumnezeu. Am aflat că cea mai mare dependență a omului rămâne, până la urmă, dependența de mâncare și că pentru a obține mâncare ești dispus să înfrunți cele mai dure probe, în care ești pus față în față cu propriile tale coșmaruri”, a spus vedeta după ce a părăsit emisiunea.

După experiențele „MasterChef – Proba celebrității” și „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, Elena Lasconi a ajuns în anul 2016 la „Ferma vedetelor”. Și a fost foarte aproape să ajungă printre cei patru finaliști, însă a fost eliminată de Maria Constantin.

În acel an, Elena Lasconi s-a ales și cu o poreclă din partea vedetelor care au participat la emisiunea de la PRO TV: „Buldozerul”. Asta deoarece toți credeau că aceasta este de neînvins.

A vrut să aibă o emisiune precum Oprah

Fosta prezentatoare a știrilor de la PRO TV a participat și în anul 2017 la o emisiune a postului din Pache Protopopescu: „Fort Boyard”! Ea a făcut parte din „Echipa Neînfricații”, alături de Andreea Antonescu, Mihai Rait, Mircea Zara și Ciprian Șchiopu.

„A fost incredibil. Chimie cu toți! Atunci când am plecat, nu eram în cea mai bună formă, însă din momentul în care am făcut cunoștință, m-am simțit ca în adolescență. Am râs împreună, am mâncat împreună, am vorbit și ne-am plimbat înainte de concurs, iar în timpul competiției am fost toți ca unul. A fost cea mai faină experiență pe care am avut-o din punctul ăsta de vedere”, a spus Elena Lasconi la acea vreme despre participarea la „Fort Boyard”.

După ce a participat în toate show-urile de la PRO TV amintite mai sus, Elena Lasconi afirma într-un interviu pentru Libertatea că ar vrea să aibă o emisiune gen Oprah: „Mi-ar plăcea să realizez o emisiune cu și despre oameni. Cu povești de viață. Asta îmi place. Asta mă fascinează. Exemplu de format TV: Oprah”!

Visul pe care l-a avut Elena Lasconi și despre care a vorbit în anul 2017 nu s-a împlinit, ea a decis să plece din televiziune și să iasă din lumea showbizului, iar acum candidează la alegerile prezidențiale din România.

