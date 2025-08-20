Tensiunile dintre Israel și aliați s-au intensificat

Președintele francez Emmanuel Macron a respins acuzațiile premierului israelian Benjamin Netanyahu, conform cărora recunoașterea unui stat palestinian ar alimenta antisemitismul. Potrivit Usnews.com, Macron a calificat remarcile lui Netanyahu drept „abjecte“ și „eronate“.

Tensiunile dintre Israel și aliații tradiționali s-au intensificat în ultimele săptămâni, după ce Franța, Marea Britanie, Canada și Australia și-au anunțat intenția de a recunoaște statul palestinian, o mișcare puternic contestată de Israel.

Ce spune Macron despre afirmațiile lui Netanyahu

Într-un comunicat emis marți seara, biroul lui Macron a numit afirmațiile premierului israelian drept „abjecte” și spune că perioada actuală necesită „seriozitate” și „responsabilitate”

„Analiza conform căreia decizia Franței de a recunoaște statul Palestina în septembrie explică creșterea violenței antisemite în Franța este eronată, abjectă și nu va rămâne fără răspuns. Perioada actuală necesită seriozitate și responsabilitate, nu generalizare și manipulare”, a transmis biroul lui Macron, prin intermediul unui comunicat.

Netanyahu a acuzat Franța de alimentarea antisemitismului

Recomandări Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat

Într-o scrisoare adresată lui Macron, Netanyahu a susținut că antisemitismul a „crescut” în Franța de la anunțul președintelui francez privind recunoașterea unui stat palestinian la Adunarea Generală a ONU luna viitoare.

„Apelul dumneavoastră pentru un stat palestinian toarnă benzină pe acest foc al antisemitismului”, a afirmat Netanyahu, conform presei străine.

Franța găzduiește cea mai mare populație evreiască din Europa de Vest, cu aproximativ 500.000 de evrei. În ultimii ani, incidentele antisemite au crescut semnificativ, cu o creștere bruscă raportată în 2023 după atacurile Hamas din 7 octombrie și războiul din Gaza.

Incidente recente și măsuri împotriva antisemitismului

Biroul lui Macron a subliniat că „violența împotriva comunității evreiești este inacceptabilă” și că președintele francez a cerut în mod sistematic tuturor guvernelor sale din 2017 să „ia cele mai puternice măsuri posibile împotriva autorilor actelor antisemite”.

Săptămâna trecută, compania aeriană israeliană El Al a raportat vandalizarea biroului său din Paris cu graffiti anti-Israel.

Într-un incident separat, Macron s-a angajat să depună toate eforturile pentru a-i găsi și urmări penal pe atacatorii necunoscuți care au tăiat un măslin plantat în memoria unui evreu francez ucis în 2006.

Recomandări Metoda prin care Guvernul Bolojan enervează partenerii sociali: mai întâi se iau deciziile, apoi sunt „dezbătute”

Franța va recunoaște statul palestinian în septembrie

Președintele Emmanuel Macron a anunțat, în urmă cu doar câteva săptămâni, că Franța va recunoaște statul Palestina în cadrul Adunării Generale a Națiunilor Unite de la New York, programată în septembrie, cu speranța de a promova pacea în regiune. Cu toate acestea, această inițiativă a atras critici dure din partea Israelului și a Statelor Unite.

„Fidel angajamentului său istoric față de o pace justă și durabilă în Orientul Mijlociu, am decis ca Franța să recunoască statul Palestina. Voi face anunțul solemn la Adunarea Generală a Națiunilor Unite din septembrie”, a scris la acel moment președintele Franței pe X și Instagram.

SUA și Israelul s-au opus deciziei Franței

Vestea a provocat un val puternic de nemulțumire atât în Israel, cât și la Washington. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a criticat dur decizia unuia dintre cei mai apropiați aliați ai țării sale și membru al G7, afirmând că aceasta „recompensează teroarea” și reprezintă o amenințare serioasă pentru existența Israelului, oferind o „rampă de lansare pentru anihilarea” sa.

„Să fim clari: palestinienii nu caută să creeze un stat alături de Israel, ci caută să creeze un stat în locul Israelului”, a spus atunci Netanyahu.

Recomandări „Șpaga de supraviețuire” cerută unui tânăr cu handicap. Inspectorii ANAF au descoperit că a vândut produse importate din China fără să achite taxe

Secretarul de stat american Marco Rubio a afirmat, de asemenea, că Statele Unite resping cu tărie intenția președintelui francez Emmanuel Macron de a recunoaște oficial statul Palestina la Adunarea Generală a ONU din septembrie.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE