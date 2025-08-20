Cuprins:
Tensiunile dintre Israel și aliați s-au intensificat
Președintele francez Emmanuel Macron a respins acuzațiile premierului israelian Benjamin Netanyahu, conform cărora recunoașterea unui stat palestinian ar alimenta antisemitismul. Potrivit Usnews.com, Macron a calificat remarcile lui Netanyahu drept „abjecte“ și „eronate“.
Tensiunile dintre Israel și aliații tradiționali s-au intensificat în ultimele săptămâni, după ce Franța, Marea Britanie, Canada și Australia și-au anunțat intenția de a recunoaște statul palestinian, o mișcare puternic contestată de Israel.
Ce spune Macron despre afirmațiile lui Netanyahu
Într-un comunicat emis marți seara, biroul lui Macron a numit afirmațiile premierului israelian drept „abjecte” și spune că perioada actuală necesită „seriozitate” și „responsabilitate”
„Analiza conform căreia decizia Franței de a recunoaște statul Palestina în septembrie explică creșterea violenței antisemite în Franța este eronată, abjectă și nu va rămâne fără răspuns. Perioada actuală necesită seriozitate și responsabilitate, nu generalizare și manipulare”, a transmis biroul lui Macron, prin intermediul unui comunicat.
Netanyahu a acuzat Franța de alimentarea antisemitismului
Într-o scrisoare adresată lui Macron, Netanyahu a susținut că antisemitismul a „crescut” în Franța de la anunțul președintelui francez privind recunoașterea unui stat palestinian la Adunarea Generală a ONU luna viitoare.
„Apelul dumneavoastră pentru un stat palestinian toarnă benzină pe acest foc al antisemitismului”, a afirmat Netanyahu, conform presei străine.
Franța găzduiește cea mai mare populație evreiască din Europa de Vest, cu aproximativ 500.000 de evrei. În ultimii ani, incidentele antisemite au crescut semnificativ, cu o creștere bruscă raportată în 2023 după atacurile Hamas din 7 octombrie și războiul din Gaza.
Incidente recente și măsuri împotriva antisemitismului
Biroul lui Macron a subliniat că „violența împotriva comunității evreiești este inacceptabilă” și că președintele francez a cerut în mod sistematic tuturor guvernelor sale din 2017 să „ia cele mai puternice măsuri posibile împotriva autorilor actelor antisemite”.
Săptămâna trecută, compania aeriană israeliană El Al a raportat vandalizarea biroului său din Paris cu graffiti anti-Israel.
Într-un incident separat, Macron s-a angajat să depună toate eforturile pentru a-i găsi și urmări penal pe atacatorii necunoscuți care au tăiat un măslin plantat în memoria unui evreu francez ucis în 2006.
Franța va recunoaște statul palestinian în septembrie
Președintele Emmanuel Macron a anunțat, în urmă cu doar câteva săptămâni, că Franța va recunoaște statul Palestina în cadrul Adunării Generale a Națiunilor Unite de la New York, programată în septembrie, cu speranța de a promova pacea în regiune. Cu toate acestea, această inițiativă a atras critici dure din partea Israelului și a Statelor Unite.
„Fidel angajamentului său istoric față de o pace justă și durabilă în Orientul Mijlociu, am decis ca Franța să recunoască statul Palestina. Voi face anunțul solemn la Adunarea Generală a Națiunilor Unite din septembrie”, a scris la acel moment președintele Franței pe X și Instagram.
SUA și Israelul s-au opus deciziei Franței
Vestea a provocat un val puternic de nemulțumire atât în Israel, cât și la Washington. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a criticat dur decizia unuia dintre cei mai apropiați aliați ai țării sale și membru al G7, afirmând că aceasta „recompensează teroarea” și reprezintă o amenințare serioasă pentru existența Israelului, oferind o „rampă de lansare pentru anihilarea” sa.
„Să fim clari: palestinienii nu caută să creeze un stat alături de Israel, ci caută să creeze un stat în locul Israelului”, a spus atunci Netanyahu.
Secretarul de stat american Marco Rubio a afirmat, de asemenea, că Statele Unite resping cu tărie intenția președintelui francez Emmanuel Macron de a recunoaște oficial statul Palestina la Adunarea Generală a ONU din septembrie.
