Acuzaţiile vin în contextul unor ameninţări din partea preşedintelui american privind impunerea de taxe vamale asupra ţărilor care sprijină Groenlanda împotriva intereselor americane, relatează News.ro.

Macron a denunţat „o acumulare de taxe vamale inacceptabile” şi presiuni asupra suveranităţii statelor europene. „Trecem la o lume fără lege, în care legea nu mai este cea pe care o cunoaştem, ci devine cea a celui mai puternic”, a declarat liderul francez, subliniind nevoia unui răspuns ferm din partea UE.

„Europa dispune de instrumente foarte puternice în domeniul comercial şi trebuie să le folosească atunci când nu este respectată”, a punctat Macron.

Preşedintele francez a reiterat ideea de a recurge la instrumentul „anticoerciţie” al Uniunii Europene, descris drept o „bazooka” comercială, în cazul escaladării unui război comercial.

„Nebunia este că am putea fi puşi într-o situaţie în care să folosim mecanismul anticoerciţie pentru prima oară împotriva Statelor Unite. Vă imaginaţi?”, a declarat el presei.

Macron, promotor al multilateralismului, a cerut liderilor să nu accepte „legea celui mai puternic” şi a avertizat asupra consecinţelor unei abordări agresive: „Este o nebunie, îmi pare rău, dar este consecinţa unei agresivităţi inutile. Însă trebuie să rămânem calmi”, a încheiat preşedintele francez.

Donald Trump a zguduit scena economică globală, iar efectele au fost resimțite puternic la Davos, unde au început luni, 19 ianuarie, întâlnirile Forumului Economic Mondial. Cu peste 60 de șefi de stat prezenți, evenimentul a ilustrat o lume în schimbare.

În perioada 19-23 ianuarie are loc Forumul Economic Mondial, o conferință globală majoră care are loc în stațiunea alpină Davos-Klosters, din Elveția. Donald Trump, președintele SUA, a devenit centrul de atracție al summitului.